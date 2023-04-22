Traktörde çıkan alevlerin sıçradığı 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık yandı

Bayburt'ta çıkan yangında 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık, 3 tandır evi ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Traktörde çıkan alevlerin sıçradığı 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık yandı - 1

Bayburt'ta merkeze bağlı Mutlu köyünde Köksal Paşakaya'ya ait park halindeki traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Traktörde çıkan alevlerin sıçradığı 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık yandı - 2

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye, jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri, yangına müdahale etti.

Traktörde çıkan alevlerin sıçradığı 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık yandı - 3

Ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık, 3 tandır evi ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Traktörde çıkan alevlerin sıçradığı 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık yandı - 4

Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet ve İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Traktörde çıkan alevlerin sıçradığı 3 ev, 6 ahır, 4 samanlık yandı - 5

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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