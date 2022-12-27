Tunca Köprüsü hızlı tren çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı

Geri kalan kısmında 2 etap daha bulunan projede Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy hatlarındaki çalışmalarla ilgili olarak da ihale süreçlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, sözleşme sürecinin devam etiği aktarıldı.