Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı, Meriç Nehri'nde adacıklar oluştu

Doğu Karadeniz’de aşırı yağışlar nedeniyle dereler taşarken, hava sıcaklığının günlerdir 35 derecinin üstünde seyrettiği Edirne'de nehir debileri düştü. Meriç Nehri’nin ortasında oluşan kum adacıkları, kuşlara ev sahipliği yaptı. Tunca Nehri'nde de suyun yüzeyini yosunlar ve çöpler kapladı.

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DHA 23.07.2021 - 14:54

Edirne'de yağışlı geçen haziran ayının ardından temmuz ayında hava sıcaklıklarının artması nehir debilerini etkiledi. Doğu Karadeniz’de yoğun yağışla birlikte dereler taşarken, Edirne’de ise 35 derecenin üzerinde seyreden sıcak havada Tunca ve Meriç Nehri dip seviyelerini gördü.

Geçen yıl aynı ayda 8 metreküp/saniye olan Tunca nehrinin akış hızı 6 metreküp/saniyeye, 70 metreküp/saniye olan Meriç Nehri’nin akış hızı ise 56 metreküp/saniyeye düştü.

"İLGİSİZLİKTEN BU HALE GELDİ" Her gün çok sayıda turistin akın ettiği bölgede, vatandaşlar ve işletme sahipleri, özellikle Tunca Nehri'nin bir an önce temizlenmesi gerektiğini dile getirdi. Nehir kıyısında restoran işleten Selahattin Kaya, Tunca Nehri'nin hem yosun hem de çöplerle kaplandığını belirterek, "Gerek yerli gerek yabancı turistlerin çok sık uğradıkları, fotoğraf çekildikleri bir yer. Maalesef yaz aylarında suların çekildiği dönemlerde, buraya gerekli ilgi ve alaka gösterilmediği için gördüğünüz manzara ortaya çıkıyor" dedi.

"ÇOK ŞİKAYET ALIYORUZ" Kirlilik konusunda müşterilerden de şikayet aldıklarını kaydeden Kaya, "Bakımsız olduğu için sinek de çok oluşuyor. İnanılmaz derecede sinek baskını oluyor özellikle akşam saatlerinde. Herkes bize burada neden gerekli bakım çalışmaları yapılmadığını soruyor" diye konuştu.

"KİRLİLİK HAD SAFHADA" Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Edirne’ye gezmek için gelen Nail Poyraz, nehirdeki yosun ve kirli görüntünün çok üzücü olduğunu belirtti.

Poyraz, "Bence bir an önce bu görüntüye karşı bir önlem alınmalı. Kirlilik had safhada. İçler acısı bir durum bu. Mutlaka bir filtre sistemi kurulmalı ve temizlenmeli" önerisinde bulundu.

Nail Poyraz’'ın Tacikistan uyruklu eşi Mevlide Kamalova Poyraz ise Türkiye’nin cennet vatan olduğunu, fakat bu görüntülerin yakışmadığını belirterek, "Nehri görünce biraz şaşırdım. Kirli olması beni üzdü. Bizim ülkemizde nehirler çok temiz" dedi.