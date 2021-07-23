Tunca Nehri çöp ve yosunlarla kaplandı, Meriç Nehri'nde adacıklar oluştu

DHA 23.07.2021 - 14:54
Edirne'de yağışlı geçen haziran ayının ardından temmuz ayında hava sıcaklıklarının artması nehir debilerini etkiledi.
Doğu Karadeniz’de yoğun yağışla birlikte dereler taşarken, Edirne’de ise 35 derecenin üzerinde seyreden sıcak havada Tunca ve Meriç Nehri dip seviyelerini gördü.
Her gün çok sayıda turistin akın ettiği bölgede, vatandaşlar ve işletme sahipleri, özellikle Tunca Nehri'nin bir an önce temizlenmesi gerektiğini dile getirdi.
Nehir kıyısında restoran işleten Selahattin Kaya, Tunca Nehri'nin hem yosun hem de çöplerle kaplandığını belirterek, "Gerek yerli gerek yabancı turistlerin çok sık uğradıkları, fotoğraf çekildikleri bir yer. Maalesef yaz aylarında suların çekildiği dönemlerde, buraya gerekli ilgi ve alaka gösterilmediği için gördüğünüz manzara ortaya çıkıyor" dedi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Edirne’ye gezmek için gelen Nail Poyraz, nehirdeki yosun ve kirli görüntünün çok üzücü olduğunu belirtti.