Tünelde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Karabük ile Yenice ilçesi arasındaki Alaçamkaya Tüneli'nde Hasan Özgün idaresindeki otomobil ile Ümit Bahadır idaresindeki otomobil, saat 10.00 sıralarında tünelin içerisinde çarpıştı.

Kazada her iki araçtaki Hasan Özgün, Zühre Özgün, Asel Özgün (2), Ümit Bahadır, Necla Dedeoğlu, Şahin Dedeoğlu, Ahmet Karakuş ve Halil Karakuş yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ahmet Karakuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.