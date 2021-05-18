Tünelde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Karabük'te Alaçamkaya Tüneli'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

DHA 18.05.2021 - 13:17

Tünelde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 1
Karabük ile Yenice ilçesi arasındaki Alaçamkaya Tüneli'nde Hasan Özgün idaresindeki otomobil ile Ümit Bahadır idaresindeki otomobil, saat 10.00 sıralarında tünelin içerisinde çarpıştı.
Tünelde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 2
Kazada her iki araçtaki Hasan Özgün, Zühre Özgün, Asel Özgün (2), Ümit Bahadır, Necla Dedeoğlu, Şahin Dedeoğlu, Ahmet Karakuş ve Halil Karakuş yaralandı.
Tünelde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 3
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi.
Tünelde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 4
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tünelde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 5
Ahmet Karakuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tünelde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 6
Tünelde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 7
Tünelde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 8

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