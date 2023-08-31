Turizm merkezinde taksicilerin taksimetre oyunu
Antalya’nın Kaş ilçesinde taksiciler, taksimetre açmadan belirlenen sabit fiyat üzerinden yolcu taşıyor. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, taksimetrenin fiyat kısmını kartvizit ile kapatan şoförün, 80 TL tutan yolculuk için 120 TL istediği görüldü.
Antalya’da taksi ücretlerine son 2,5 ayda 2 kez gelen zam ile taksimetre açılışı 14 TL’den 20 TL’ye, kilometre başına alınacak ücret 18 TL’den 25 TL’ye, indi-bindi fiyatı da 50 TL’den 60 TL’ye çıktı.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kaş’ta ise taksicilerin belirlediği sabit fiyat üzerinden yolculuk yapılıyor.