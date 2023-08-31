Turizm merkezinde taksicilerin taksimetre oyunu

Antalya’da taksi ücretlerine son 2,5 ayda 2 kez gelen zam ile taksimetre açılışı 14 TL’den 20 TL’ye, kilometre başına alınacak ücret 18 TL’den 25 TL’ye, indi-bindi fiyatı da 50 TL’den 60 TL’ye çıktı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kaş’ta ise taksicilerin belirlediği sabit fiyat üzerinden yolculuk yapılıyor.