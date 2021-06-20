Turizmde Rus turist sevinci

Rus pazarının açılmasının turizme etkisinin çok büyük olacağını belirten Kızıldağ, “Önümüzdeki dönemde Rusya kaynaklı 1 milyona yakın rezervasyon alacağımızı düşünüyorum. Heyet Antalya’da kurduğumuz sistemi gezip gördü. Biz zaten iki yıldır bu sistemin içindeyiz. Turizm, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından haftanın 5 günü denetleniyoruz" açıkalmasını yaptı.

Şu anda Rus pazarının da açılmasıyla ciddi bir turizm hareketinin başlayacağını öngörüldüğünü belirten Yağcı, "Bu uygulamaları ne kadar disiplinli yaptığımızı bizler biliyoruz. Onlar da hem otelleri hem de hastanelerdeki sağlık altyapısını gezip yerinde gördüler. Rusya’nın 21 Haziran’dan önce bu konudaki kararını açıklaması bekleniyordu. Hızlı bir süreç yaşandı. Aslında bu bir takım çalışması ve hepimizin ortak başarısı" dedi.