Turizmde Rus turist sevinci

20.06.2021 - 09:38
Hürriyet'in haberine göre, Rus heyetin konakladığı Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, hazırlayacakları rapor için karar toplantılarını Antalya’da gerçekleştirdiğini belirtti. Kızıldağ şöyle konuştu:
“Heyet Rusya’dan geldiğinde hiç dinlenmeden otellerde incelemeye başladı. Türk yetkililerin eşlik ettiği programları çok yoğundu."
Rus pazarının açılmasının turizme etkisinin çok büyük olacağını belirten Kızıldağ, “Önümüzdeki dönemde Rusya kaynaklı 1 milyona yakın rezervasyon alacağımızı düşünüyorum. Heyet Antalya’da kurduğumuz sistemi gezip gördü. Biz zaten iki yıldır bu sistemin içindeyiz. Turizm, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı tarafından haftanın 5 günü denetleniyoruz" açıkalmasını yaptı.
Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut izlenimlerini şöyle anlattı:
"Misafirlerin çoğu da aynı bilinçte hareket ediyor. Heyet gezdiği tesislerde bunu gördü. Onlarla iletişim halindeyken bu kararın alınacağını anlamıştık. Hedef İskandinav pazarı, Hollanda, Belçika ve İngiliz pazarı. Bu ülkelerden de gözlemci heyetler gelip bizim sistemimizi görebilirler. Biz turizmciler olarak pandemi kurallarına eksiksiz biçimde riayet ediyoruz. Bunun sonucu olarak da şu anda olumlu bir süreç işliyor.”