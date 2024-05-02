Türkiye genelinde menü denetimi: Ürün başına 2 bin lira ceza

Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de denetimlerine devam ediyor. Yıl başından bu yana 3 bin 800 işletmenin denetlendiği Antalya'da, uygulamaya uymayan, masalarda ve işletmelerin girişinde fiyatların yazılı olduğu menüleri bulundurmayanlara para cezası uygulandı. Ekipler denetim sırasında müşteriden servis bedelinin alınıp alınmadığını da inceledi.

Menülerde servis bedeline ilişkin ibarenin olup olmadığı kontrol edildikten sonra müşterilere kesilen hesap adisyonları da incelenip karşılaştırma yapıldı.