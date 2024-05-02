Türkiye genelinde menü denetimi: Ürün başına 2 bin lira ceza
Türkiye'de en çok menü denetiminin yapıldığı Antalya'da yıl başından bu yana 3 bin 800 işletme denetlendi. Girişte menüleri bulundurmayan işletmelere, menüdeki her ürün başına 2 bin 172 lira para cezası uygulanıyor.
Ticaret Bakanlığı ekipleri, kafe, restoran ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde menü denetimlerine devam ediyor.
İşletmelerin, verilen ürün hizmeti ve ücretinin yazılı olduğu menüleri masalarda bulundurmasının zorunlu hale gelmesinin ardından 81 ilde denetimler sıklıkla devam ediyor.