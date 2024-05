Türkiye genelinde menü denetimi: Ürün başına 2 bin lira ceza

"CEZA HER ÜRÜN BAŞINA KATLANARAK ARTIYOR"

Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, denetimlerin her geçen gün sıklaşacağını söyledi.

İşletmelerde özellikle her girişte, üzerinde ürünlerin ve fiyatların yazılı olduğu listelerin zorunlu olduğunu anlatan Özşahan, "Her masayı kontrol ediyoruz. Karekodlar var ama kullanamayan müşteriler hangi ürün hangi fiyatta bilmek istiyor. Bu nedenle fiyatların yazılı olduğu menüler de masalarda olmak zorunda. Kontrol ettiğimizde menü listesi yoksa o işletmede hizmeti verilen her ürün için 2 bin 172 lira para cezası uyguluyoruz. 10 ürün varsa 10 çarpı 2 bin 172 lira şeklinde uygulanıyor. Ceza her ürün başına katlanarak artıyor." dedi.