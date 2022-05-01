Türkiye'de 1 Mayıs coşkusu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB, TTB ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Maltepe Etkinlik Alanı'nda kutlanıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.05.2022 - 15:37 | Son Güncelleme : 01.05.2022 - 15:57

Türkiye'de 1 Mayıs coşkusu - 1

'da 1 Mayıs kutlamalarında, DİSK, TMMOB ve TDB üyeleri, 'deki bir otelin önünde, KESK ve TTB üyeleri ise İdealtepe Köprüsü'nde bir araya gelip etkinlik alanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Türkiye'de 1 Mayıs coşkusu - 2

Yürüyüşün ardından DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB üyeleri başta olmak üzere çeşitli siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar, alana gelmeye başladı.

Türkiye'de 1 Mayıs coşkusu - 3

Çok sayıda polisin görev aldığı ve tedbir amaçlı havadan helikopterle de denetimlerin yapıldığı etkinlik alanı, güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı.

Türkiye'de 1 Mayıs coşkusu - 4

Üst ve çanta araması yapılan katılımcılar, 6 ayrı güvenlik noktasından geniş güvenlik önlemleri altında etkinlik alanına girdi.

Türkiye'de 1 Mayıs coşkusu - 5

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile bazı HDP ve CHP milletvekilleri de etkinlik alanında hazır bulundu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, müzik gruplarının sahneye çıkmasıyla başladı.

Türkiye'de 1 Mayıs coşkusu - 6

Öte yandan, polis ekipleri, tertip komitesinin belirlediği pankartlar dışında alana farklı pankartla girmeye çalışan HDP kortejindeki bazı kişilere izin vermedi. Bunun üzerine yaşanan kısa süreli arbedede girişteki bazı bariyerler devrildi.

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İşte yurttan 1 Mayıs kutlamaları...

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İSTANBUL-MALTEPE

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İSTANBUL-MALTEPE

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İSTANBUL-MALTEPE

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İSTANBUL-MALTEPE

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İSTANBUL-MALTEPE

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İZMİR

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İZMİR

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İZMİR

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İZMİR

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DİYARBAKIR

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DİYARBAKIR

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DİYARBAKIR

Türkiye'de 1 Mayıs coşkusu - 20

TRABZON

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TRABZON

Türkiye'de 1 Mayıs coşkusu - 22

TRABZON

Türkiye'de 1 Mayıs coşkusu - 23

SAMSUN

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SAMSUN

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SAMSUN

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YALOVA

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YALOVA

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TEKİRDAĞ

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TEKİRDAĞ

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