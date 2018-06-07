Türkiye'deki Suriyeliler: Kaç milyonlar, nerelerdeler, nereye gidiyorlar?

1 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verileri ile medya yansımaları derlendi ve Türkiye’de 2018 yılı dahil olmak üzere 3 milyon

583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunduğu tespit edildi. (Ajans Press'in çalışması)

2 Buna göre; Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il, 561 bin 159 kişiyle İstanbul.

3 İstanbul’u, 475 bin 782 kişiyle Şanlıurfa, 445 bin 95 kişi ile de Hatay izleiyor.

4 Türkiye’de en çok Suriyeli sığınmacıyı barındıran diğer iller; Bursa, Konya, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin ve Kilis.

5 Söz konusu illerde Suriyeli sığınmacı sayısı 100 binin üzerinde, 2017 sonu itibarıyla nüfusu 136 bin 319 olan Kilis, 131 bin 109 Suriyeli

sığınmacı barındırıyor.

6 Suriyeli sığınmacı sayısına cinsiyet bakımından bakıldığında, 1 milyon 943 bin 374 kişinin erkek, 1 milyon 640 bin 60 kişi de kadın.

7 Son üç yıl içindeki Suriyeli sığınmacı sayısına bakıldığında düzenli bir artış görülüyor. 2016 yılında 2 milyon 834 bin 441 olan sayı,

2017 yılında 3 milyon 426 bin 786.

8 Toplamda 13 bin 791 Suriyeli “Birebir Formülü” kapmasında Türkiye'den çıkış yaparken, 5 bin 188 kişi de Almanya’ya gitti.

9 Almanya’nın ardından en çok tercih edilen ülkeler, 2 bin 609 kişiyle Hollanda ve bin 837 kişiyle Fransa.

10 Öte yandan medyaya yansıyan haber başlıklarına bakıldığında, son altı yıl içerisinde 276 bin 158 Suriyeli bebeğin Türkiye’de gözlerini

açtığı bilgisi ise ön plana çıktı.