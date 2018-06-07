Türkiye'deki Suriyeliler: Kaç milyonlar, nerelerdeler, nereye gidiyorlar?
DHA
2018 yılı Haziran ayı itibarıyla Türkiye’de geçici koruma kapsamıyla 3 milyon 583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunurken, Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il İstanbul olarak belirlendi.
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1İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verileri ile medya yansımaları derlendi ve Türkiye’de 2018 yılı dahil olmak üzere 3 milyon
583 bin 434 Suriyeli sığınmacı bulunduğu tespit edildi. (Ajans Press'in çalışması)
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2Buna göre; Suriyeli sığınmacıların en fazla yaşadığı il, 561 bin 159 kişiyle İstanbul.
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3İstanbul’u, 475 bin 782 kişiyle Şanlıurfa, 445 bin 95 kişi ile de Hatay izleiyor.
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4Türkiye’de en çok Suriyeli sığınmacıyı barındıran diğer iller; Bursa, Konya, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin ve Kilis.
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5Söz konusu illerde Suriyeli sığınmacı sayısı 100 binin üzerinde, 2017 sonu itibarıyla nüfusu 136 bin 319 olan Kilis, 131 bin 109 Suriyeli
sığınmacı barındırıyor.
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6Suriyeli sığınmacı sayısına cinsiyet bakımından bakıldığında, 1 milyon 943 bin 374 kişinin erkek, 1 milyon 640 bin 60 kişi de kadın.
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7Son üç yıl içindeki Suriyeli sığınmacı sayısına bakıldığında düzenli bir artış görülüyor. 2016 yılında 2 milyon 834 bin 441 olan sayı,
2017 yılında 3 milyon 426 bin 786.
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8Toplamda 13 bin 791 Suriyeli “Birebir Formülü” kapmasında Türkiye'den çıkış yaparken, 5 bin 188 kişi de Almanya’ya gitti.
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9Almanya’nın ardından en çok tercih edilen ülkeler, 2 bin 609 kişiyle Hollanda ve bin 837 kişiyle Fransa.
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10Öte yandan medyaya yansıyan haber başlıklarına bakıldığında, son altı yıl içerisinde 276 bin 158 Suriyeli bebeğin Türkiye’de gözlerini
açtığı bilgisi ise ön plana çıktı.
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11Ayrıca, resmi rakamların yanı sıra gayri resmi Suriyeli nüfusun da göz ardı edilemeyecek kadar fazla olduğu bilgisi medyada ön plana çıkan
başlıklar arasında yer aldı.