Türkiye’den çıkışta Schengen kuyruğu: TIR şoförleri 24 saattir bekliyor

“24 SAATTİR KUYRUKTAYIM”

Adapazarı’ndan aldığı yükü Romanya’ya götüren Arif Cinci de “Bulgaristan tarafı çalışmadığı için bu kuyruklar oluşuyor. Park ne yazık ki, yeterli değil. Adapazarı’ndan yükümü aldım, Romanya’ya gideceğim, 24 saattir kuyrukta bekliyorum. Bir de kaçak göçmenlerden dolayı sürekli gözümüz sırada. Bulgaristan’ın peronları da yetersiz, çalışmıyor, böyle bekliyoruz.” dedi.

Romanya’ya giden Mustafa Hüseyin de yaklaşık 20 saattir kuyrukta olduklarını, Bulgar tarafının yavaş çalışması nedeniyle kuyrukların oluştuğunu ifade etti.