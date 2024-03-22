Türkiye’den çıkışta Schengen kuyruğu: TIR şoförleri 24 saattir bekliyor
Bulgaristan, 31 Mart’tan itibaren Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen Bölgesi’ne katılacak. Bu nedenle Bulgar yetkililer, Türkiye sınırında kontrolleri sıkılaştırdı. Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda işlemlerin yavaş ilerlemesi nedeniyle 20 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu.
Bulgaristan ve Romanya 31 Mart'tan itibaren Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım imkanı sağlayan Schengen Bölgesine kısmen katılacak.Yaşanan gelişmenin ardından Türkiye’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı karşısındaki Bulgar gümrüğü Lesovo’da kontroller sıkılaştırılmaya başlandı.