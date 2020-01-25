Türkiye'nin dört bir yanından ekipler bölgeye sevk edildi
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından ekipler yardım için bölgeye sevk edildi.
İHA - Anadolu Ajansı - DHA 25.01.2020 - 03:16| Son Güncelleme : 25.01.2020 - 03:20
Elazığ- Sivrice merkezli saat 20.55 sıralarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri, arama-kurtarma araçları, sağlık personeli, sağlık malzemeleri, çadırlar, battaniyeler, yemek ekipmanları ve personelleri AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıktı.
AFAD: 968 PERSONEL, 185 ARAÇ SEVK EDİLDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 968 arama kurtarma personeli ve 182 aracın bölgeye sevk edildiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığından, deprem bölgesine yardımların AFAD koordinesinde ulaştırılmasının önemi vurgulanarak, bunun için "0 312 258 23 23" numaralı telefonun aranması istendi.
Milli Savunma Bakanlığından, Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya’da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin nakliye uçaklarıyla Elazığ’a ulaştırılacağı bildirildi.
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