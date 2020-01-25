Türkiye'nin dört bir yanından ekipler bölgeye sevk edildi

Elazığ- Sivrice merkezli saat 20.55 sıralarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri, arama-kurtarma araçları, sağlık personeli, sağlık malzemeleri, çadırlar, battaniyeler, yemek ekipmanları ve personelleri AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıktı.