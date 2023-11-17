Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü için tehlike çanları çalıyor

"AYVALIK'I CUNDA ADASI'NA BAĞLAYAN TEK GEÇİŞ NOKTAMIZ"
İnşaat Mühendisleri Odası Ayvalık Temsilci Yardımcısı Suat Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Edip Uğur döneminde köprünün yeniden yapımı için proje hazırlandığını ancak daha sonra sorumluğun Ayvalık Belediyesi'ne bırakıldığını belirtti.
Ok, şöyle devam etti:
"Köprünün üzerinde gördüğümüz çatlaklar, aşağıdan gelen doğal çatlaklar. Bunu kabul edebiliyoruz ancak aşağıda gördüklerimizden sonra yukarıdaki bu çatlakların yana basıncı ile tam kırılma noktası buraya taşıyor. Yarın bir felaket yaşadığımızda ilk yıkılacak nokta burasıdır. Ayvalık Belediyesi'nin tüm bütçesini kullansa bile köprünün bakımını tek başına yapma, başarma şansı yok. Bu nedenle çok acil bir şekilde Ayvalık'ı ve ülkesini sevenlerin bir araya gelip bir çözüm üretmesini istiyoruz. Bu köprü Ayvalık'ı Cunda Adası'na bağlayan tek geçiş noktamız. Transmikserler, beton ağırlıkları düşünülünce 30 metreküp betonla giren bir transmikser burada 50-60 ton bir ağırlık getirir. O günkü teknikte bu transmikserler var mıydı bilmiyorum. Tanklarımız geçebilir Yunan sınırına yakınız. Tatbikatlar olabilir. Yüksek tonajlı araçlar geçebilir. Her geçen gün taşıma gücü azalan bir köprüye fazladan bir taşıma yüklediğimizde çökme kaçınılmazdır. Korkunç şeyler olabilir. Düşünmek bile ürkütüyor" dedi.