TÜRKŞEKER (Türkiye Şeker Fabrikası) 1000 geçici işçi alacak: TÜRKŞEKER bin işçi alımı başvuru şartları neler?
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker AŞ fabrikalarına 1000 geçici işçi alacak. TÜRKŞEKER işçi alımı ilanıyla başvuru şartları ve tarihlerini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKŞEKER'e 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 6 ay süreyle 1000 geçici işçi alımı yapılacak. Yapılan açıklamada; "Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarında Ortaöğretim mezunu kampanya ve mevsimlik işlerde 1 yılda 6 ay çalıştırılmak üzere toplam 1000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır." denildi.