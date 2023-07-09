TÜRKŞEKER (Türkiye Şeker Fabrikası) 1000 geçici işçi alacak: TÜRKŞEKER bin işçi alımı başvuru şartları neler?

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)



Atanacağı pozisyona ilişkin mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi



Tehlikeli/çok tehlikeli işlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalşmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna

ilişkin tam teşekkülü resmi sağlık kuruluşlarındandan sağlık raporu alabilecek durumda olmak.



G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.