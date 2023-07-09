TÜRKŞEKER (Türkiye Şeker Fabrikası) 1000 geçici işçi alacak: TÜRKŞEKER bin işçi alımı başvuru şartları neler?

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker AŞ fabrikalarına 1000 geçici işçi alacak. TÜRKŞEKER işçi alımı ilanıyla başvuru şartları ve tarihlerini paylaştı.

TÜRKŞEKER (Türkiye Şeker Fabrikası) 1000 geçici işçi alacak: TÜRKŞEKER bin işçi alımı başvuru şartları neler? - 1

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKŞEKER'e 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 6 ay süreyle 1000 geçici işçi alımı yapılacak. Yapılan açıklamada; "Şirketimizdeki Şeker Fabrikalarında Ortaöğretim mezunu kampanya ve mevsimlik işlerde 1 yılda 6 ay çalıştırılmak üzere toplam 1000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır." denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

TÜRKŞEKER (Türkiye Şeker Fabrikası) 1000 geçici işçi alacak: TÜRKŞEKER bin işçi alımı başvuru şartları neler? - 2

BAŞVURU TARİHLERİ

Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Temmuz'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine İŞKUR internet sitesi üzerinden 11-17 Temmuz'da yapılabilecek.

TÜRKŞEKER (Türkiye Şeker Fabrikası) 1000 geçici işçi alacak: TÜRKŞEKER bin işçi alımı başvuru şartları neler? - 3

PERSONEL SAYISI

Alınacak geçici işçilerin personel sayısı şu şekilde belirlendi:

"Mekatronik bakım onarım teknisyeni 404, kimya teknisyeni 344, makine teknisyeni 78, makine bakım onarım teknisyeni 42, iş makinaları operatörü 31, mekaniker buhar kazanları teknisyeni 28, tarım makinaları teknisyeni 20, inşaat teknisyeni 18, elektrik teknisyeni 15, bilgisayarlı makine teknisyeni 11, metal teknolojisi teknisyeni 6, endüstriyel otomasyon teknisyeni 3"

TÜRKŞEKER (Türkiye Şeker Fabrikası) 1000 geçici işçi alacak: TÜRKŞEKER bin işçi alımı başvuru şartları neler? - 4

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

Atanacağı pozisyona ilişkin mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi

Tehlikeli/çok tehlikeli işlerde, yüksek yerlerde ve vardiyalı işlerde çalşmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna
ilişkin tam teşekkülü resmi sağlık kuruluşlarındandan sağlık raporu alabilecek durumda olmak.

G sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

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