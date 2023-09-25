Türkülere konu olan Gesi bağları yok oluyor
Türkülere konu olan ve üzüm yetiştiriciliği yapılan Gesi bağlarının geleceği şehirleşme tehlikesiyle karşı karşıya. Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Gesi bağlarının yüzde 80’i artık yok. Mahalle muhtarı Yusuf Çelebi, “Bağlarımız, şu an yapılaşmaya ve betonlaşmaya terk edilmiş vaziyette. Geriye kalan üzüm bağlarımızda bakım olmadığından ve arsalar para ettiğinden dolayı burada da bağcılık kalmayacak. Gesi bağları artık sadece türkülerde kalacak.” diye konuştu.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Gesi Mahallesi'nin adı ilk olarak 787 yılı kayıtlarında “Kase” ya da “Kassiane”, 1522 yılı kayıtlarında ise “Gesi” olarak geçti.Daha sonra “Bağyurdu” adını alan yerleşim, 16 Haziran 1965’te Bahçeli köyü ile birleşerek belediye statüsü aldı ve Gesi beldesine dönüştürüldü.