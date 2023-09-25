Türkülere konu olan Gesi bağları yok oluyor

“GESİ BAĞLARI TÜRKÜLERDE KALACAK”

Mahallede hemen hemen hiç ev yokken şu an 10 evin olduğunu ve inşaatların sürdüğünü söyleyen Çelebi, şunları söyledi:

“Geriye kalan üzüm bağlarımızda bakım olmadığından ve arsalar para ettiğinden dolayı burada da bağcılık kalmayacak. Gesi Bağları artık sadece türkülerde kalacak. Bağcılıkta makineleşme ve düzenli bir ağaç dikimi olursa güzel bir kazanç ile bağcılık yapılır. Buradaki mülk sahipleri el değiştirirse bağcılık sektörü canlanır. Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur, demişler. Burada da bakarsak bağ, bakmazsak 2 gün sonra buralar dağ olacak. Bu şekilde bağcılık bitecek.”