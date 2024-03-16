Tuzla Fayı'na dikkat!: "Deprem üretme zamanı yaklaştı"
İzmir'de son 100 yılda fayların yıkıcı bir deprem üretmediğini belirten uzmanlar, 17 fayın 6 ile 7,2 büyüklüğünde deprem üretebileceğini kaydetti. İzmir faylarını kesip inceleme yapan bilim insanları, 2 bin yıllık deprem üretme aralığı olan Tuzla Fayı için bu aralığın yaklaştığını söyleyip 7 büyüklüğünde deprem uyarısında bulundu.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, üç yıl önce İzmir için başlattıkları deprem erken uyarı sistemi projesi hakkında bilgi verdi.
Proje çalışmalarında sona geldiklerini dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile imzaladıkları protokol kapsamında 12 ayrı noktaya sistemi yerleştireceklerini ifade etti.