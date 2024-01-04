Üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayına kaç gün kaldı? (2024 Diyanet üç aylar başlangıç tarihi)
Üç ayların ne zaman başlayacağı, mübarek Receb ayına kısa bir zaman kala sorgulanmaya başladı. Tüm İslam camiası tarafından rahmet ve bereket ayları olarak adlandırılan üç aylar için tarih araştırmaları sürüyor. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan üç aylar, Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayına kaç gün kaldı?
Üç ayların ne zaman idrak edileceği, bu yıl yine Receb, Şaban ve Ramazan aylarını bol bol ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Receb ayına kaç gün kaldı?