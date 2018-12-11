Üç ton hamsi iki saatte tükendi

"Rize'de hamsi olunca akan sular duruyor" ifadesini kullanan Çeber, şunları kaydetti:

"Hamsi üzerine inşa edilmiş bir mutfağımız var. Çayımız ve yaylalarımız çok özel. Özel şeylerimizden biri de hamsi. 'Rize'yi biliyorum' diyenlerin hamsi ile ilgili bir şeyler bilmesi lazım. Biz de öğrenmeye çalışıyoruz."