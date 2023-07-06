Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman? MEB 2023 ücretli öğretmen alımları bekleniyor
2023-2024 Eğitim Öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görevlendirilmek üzere ücretli öğretmen başvuruları yakın zaman sonra başlayacak. Söz konusu başvuruları bekleyen adaylar da resmi kurum ve kişilerden yapılan açıklamalara odaklandı. Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman?
Ücregtli öğretmenlik başvuruları bu eğitim dönemi öncesinde de gündem oldu. e-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulunacak adaylar, ardından bakanlığı ilçe müdürlükleri üzerinden başvurularını online olarak sürdürüecek. İşte, MEB 2023 ücretli öğretmen alımları hakkında son bilgiler...