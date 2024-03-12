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Ukraynalı Anna’ya AVM’deki falçatalı saldırıda yeniden yargılama: Sanığın cezası değişmedi

İstanbul’da Ukrayna uyruklu eşi Anna Butim’in yüzünü falçatayla kesen ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Öztürkmen hakkındaki karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Öztürkmen’e eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan bir kez daha 11 yıl 8 aya hapis cezası verildi.

Ukraynalı Anna’ya AVM’deki falçatalı saldırıda yeniden yargılama: Sanığın cezası değişmedi - 1

İstanbul’da bir AVM’de kendisinden boşanmak isteyen Ukrayna uyruklu eşi Anna Butim’in yüzünü falçatayla kesen Mehmet Öztürkmen, yeniden yargılama kararının ardından bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mesut Öztürkmen SEGBİS ile duruşmaya katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ukraynalı Anna’ya AVM’deki falçatalı saldırıda yeniden yargılama: Sanığın cezası değişmedi - 2

Anna Butim’in avukatı Öztürkmen’in tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Söz hakkı verilmesi üzerine Öztürkmen takdiri mahkemeye bırakırken avukatının da savunmalarını tamamlamasının ardından karar açıklandı.
Ukraynalı Anna’ya AVM’deki falçatalı saldırıda yeniden yargılama: Sanığın cezası değişmedi - 3

Mahkeme heyeti, Öztürkmen’in eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan önceki kararını tekrar ederek 11 yıl 8 ay hapsine hükmetti.

Ukraynalı Anna’ya AVM’deki falçatalı saldırıda yeniden yargılama: Sanığın cezası değişmedi - 4

NE OLMUŞTU?

Davanın iddianamesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan sanık Mesut Öztürkmen’in, boşanma aşamasındaki eşi Anna Butim’i, sosyal medyadan takip ederek, sürekli gittiğini belirlediği bir AVM’de, falçatayla saldırdığı anlatıldı.

İddianamede, mağdura arkadan saldıran sanığın, kulağıyla burnu arasındaki kısmı kestiği belirtildi.

İddianamede şüphelinin amacının Butim’i öldürmek olduğunu belirtilerek, çevredekilerin engellemeye çalıştığı sanığın, falçatayı rastgele sallayarak, eylemini tamamlamaya çalıştığı bildirildi.

Öztürkmen’in eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.
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