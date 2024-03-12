Ukraynalı Anna’ya AVM’deki falçatalı saldırıda yeniden yargılama: Sanığın cezası değişmedi
İstanbul’da Ukrayna uyruklu eşi Anna Butim’in yüzünü falçatayla kesen ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Öztürkmen hakkındaki karar, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Yeniden yargılanan Öztürkmen’e eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan bir kez daha 11 yıl 8 aya hapis cezası verildi.
İstanbul’da bir AVM’de kendisinden boşanmak isteyen Ukrayna uyruklu eşi Anna Butim’in yüzünü falçatayla kesen Mehmet Öztürkmen, yeniden yargılama kararının ardından bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı.Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mesut Öztürkmen SEGBİS ile duruşmaya katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.