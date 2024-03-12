Ukraynalı Anna’ya AVM’deki falçatalı saldırıda yeniden yargılama: Sanığın cezası değişmedi

İstanbul’da bir AVM’de kendisinden boşanmak isteyen Ukrayna uyruklu eşi Anna Butim’in yüzünü falçatayla kesen Mehmet Öztürkmen, yeniden yargılama kararının ardından bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mesut Öztürkmen SEGBİS ile duruşmaya katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.