Uludağ yolu çarpışan otomobil pistine döndü!

Uludağ'da önceki gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı tatilcilerin yüzünü güldürürken, araçlarıyla çıkan günübirlikçilere zor anlar yaşattı. Kentin yüksek kesimleri ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, araç sürücülerine kabusu oldu. Kar lastiği ya da zinciri olmadığı için yolda mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına özel araçlar, jandarma, belediye ekipleri ve kurtarma ekipleri koştu.