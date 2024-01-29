Uludağ yolu çarpışan otomobil pistine döndü!
Uludağ'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından bölgeye gitmeye çalışan tatilciler zor anlar yaşadı. -15 dereceyi bulan soğukta ve yoğun kar yağışında bir çok noktada kazalar ve mahsur kalma olayları yaşandı. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, bugün de bölgede yoğun kar yağışı bekleniyor.
Uludağ'da önceki gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı tatilcilerin yüzünü güldürürken, araçlarıyla çıkan günübirlikçilere zor anlar yaşattı. Kentin yüksek kesimleri ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, araç sürücülerine kabusu oldu. Kar lastiği ya da zinciri olmadığı için yolda mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına özel araçlar, jandarma, belediye ekipleri ve kurtarma ekipleri koştu.