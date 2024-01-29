Uludağ yolu çarpışan otomobil pistine döndü!

Uludağ'da önceki gün etkili olan kar yağışının ardından bölgeye gitmeye çalışan tatilciler zor anlar yaşadı. -15 dereceyi bulan soğukta ve yoğun kar yağışında bir çok noktada kazalar ve mahsur kalma olayları yaşandı. Kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, bugün de bölgede yoğun kar yağışı bekleniyor.

Uludağ yolu çarpışan otomobil pistine döndü! - 1

Uludağ'da önceki gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı tatilcilerin yüzünü güldürürken, araçlarıyla çıkan günübirlikçilere zor anlar yaşattı. Kentin yüksek kesimleri ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı, araç sürücülerine kabusu oldu. Kar lastiği ya da zinciri olmadığı için yolda mahsur kalan araç sahiplerinin yardımına özel araçlar, jandarma, belediye ekipleri ve kurtarma ekipleri koştu.

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Uludağ yolu çarpışan otomobil pistine döndü! - 2

Uludağ'ın eteklerindeki Tuzaklı Köyünde ise bir araç kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla attı. Uludağ yolunda da çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Uludağ'da ise akşam saatlerinde yağan kar yağışı, gece saatleri itibariyle etkisini artırdı. Kayak pistinde kar kalındığı 76 santimetreye kadar ulaştı.

Uludağ yolu çarpışan otomobil pistine döndü! - 3

Yoğun kar, tatilcilerin yüzünü güldürürken, günübirlik eğlenmek için otomobilleriyle Uludağ'a gelen vatandaşlar adeta ter döktü. Kar fırtınasına yakalananlar, otellere ve araçlarına sığındı. Hava sıcaklığının -15 dereceye düştüğü Uludağ'da kar yağışıyla birlikte kayak yapmak isteyen birçok kişi ise teleferik sırasında izdiham oluşturdu.

Uludağ yolu çarpışan otomobil pistine döndü! - 4

Bugün de Bursa'nın üst kesimleri ve Uludağ'da yoğun kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığının -10 dereceyi aşması bekleniyor.

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