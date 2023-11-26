Uludağ’da kar, fırtına ve sis | Kar kalınlığı artıyor, gecelik konaklama 5 bin liradan başlıyor

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da kar yağışı, fırtına, tipi ve sis etkili oluyor. Bölgede tedbirler artırılırken, Uludağ’da kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı. 5 bin yatak kapasiteli Uludağ’da, gecelik konaklama ücreti kişi başı 5 ile 8 bin lira arasında değişiyor.

Uludağ’da kar, fırtına ve sis | Kar kalınlığı artıyor, gecelik konaklama 5 bin liradan başlıyor - 1

Kayakseverlerin “beyaz cennet” olarak tanımladıkları, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, gece başlayan kar ile beyaza büründü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Uludağ’da kar, fırtına ve sis | Kar kalınlığı artıyor, gecelik konaklama 5 bin liradan başlıyor - 2

Kar kalınlığının 7 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı en yüksek sıfır, en düşük eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Uludağ’da kar, fırtına ve sis | Kar kalınlığı artıyor, gecelik konaklama 5 bin liradan başlıyor - 3

Fırtına ve tipinin hakim olduğu Uludağ’da görüş mesafesi, sis nedeniyle yer yer 20 metreye kadar düştü.

Kar yağışı ile Uludağ yolunda da önlemler artırıldı.

Uludağ’da kar, fırtına ve sis | Kar kalınlığı artıyor, gecelik konaklama 5 bin liradan başlıyor - 4

KIŞ LASTİĞİ OLMAYANA ÇIKIŞ İZNİ YOK

Karayolları ekipleri, Uludağ yolunun açık kalması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri de kış lastiği olmayan sürücülerin bölgeye çıkışına izin vermiyor.

Uludağ’da kar, fırtına ve sis | Kar kalınlığı artıyor, gecelik konaklama 5 bin liradan başlıyor - 5

16 Kasım’da mevsimin ilk karının düştüğü Uludağ’da, tesisler de sezon hazırlıklarını hızlandırdı. 1’inci ve 2’nci oteller bölgesindeki tesisler, yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Uludağ’da, erken rezervasyonlar da başladı.
Uludağ’da kar, fırtına ve sis | Kar kalınlığı artıyor, gecelik konaklama 5 bin liradan başlıyor - 6

Uludağ’da yılbaşını geçirmek isteyenler, aylar öncesinden bölgedeki otellerden yer ayırttı.

Yılbaşı için erken rezervasyonların yapıldığı otellerde, gecelik konaklama ücreti kişi başı 5 ile 8 bin lira arasında değişiyor.
Uludağ’da kar, fırtına ve sis | Kar kalınlığı artıyor, gecelik konaklama 5 bin liradan başlıyor - 7

Türkiye’nin ilk kayak merkezi Uludağ’da, 17’si otel olmak üzere 22 tesis bulunuyor. 5 bin yatak kapasiteli Uludağ’da bu sayı, ek yataklar ile 6 bin 500’e kadar yükseliyor.

Öte yandan Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre; kar yağışının gün boyu etkili olması beklenen Uludağ’da, yarın güneşli hava açacak.

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