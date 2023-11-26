Uludağ’da kar, fırtına ve sis | Kar kalınlığı artıyor, gecelik konaklama 5 bin liradan başlıyor
Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da kar yağışı, fırtına, tipi ve sis etkili oluyor. Bölgede tedbirler artırılırken, Uludağ’da kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı. 5 bin yatak kapasiteli Uludağ’da, gecelik konaklama ücreti kişi başı 5 ile 8 bin lira arasında değişiyor.
Kayakseverlerin “beyaz cennet” olarak tanımladıkları, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, gece başlayan kar ile beyaza büründü.