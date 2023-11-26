Uludağ’da kar, fırtına ve sis | Kar kalınlığı artıyor, gecelik konaklama 5 bin liradan başlıyor

16 Kasım’da mevsimin ilk karının düştüğü Uludağ’da, tesisler de sezon hazırlıklarını hızlandırdı. 1’inci ve 2’nci oteller bölgesindeki tesisler, yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerinden turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Uludağ’da, erken rezervasyonlar da başladı.