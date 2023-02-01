Uludağ'da kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesi ile en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan 2 bin 543 rakımlı Uludağ'da, 15 Aralık'ta sezonun açılabilmesi için beklenen kar yağışı yağmadı. Bu nedenle bazı turistler rezervasyonlarını iptal ederken, yılbaşında otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'ye kadar düştü.