Uludağ'da tatil cep yakıyor

TAKSİ TARİFESİ TEK YÖN 330 TL

Uludağ’ı günübirlik tatilciler de yoğun olarak tercih ediyor. Tatilciler, Uludağ’a kendi otomobiliyle değil de taksi ile çıkmak isterse tarife 330 TL.

Buna Mili Park Gişeleri’nden geçiş ücretinin de eklendiğini söyleyen Uludağ Birlik Taksi durağı başkanı Tarık Özgüder, “UKOME’nin kararı, devletin verdiği karar 330 TL. Milli Park girişleri var. 33 TL de öyle alıyoruz ama biz 3 TL almıyoruz. Toplamda 360 TL'ye Uludağ'a ulaşmış oluyor. Araçlarımız 4 kişilik. 4 kişiden başka alamıyoruz. Bütün arabalarda çivili lastik vardır. Sürücü arkadaşlarımızın hepsinin psikoteknik belgesi, sağlık kayıtları, belediyeden sarı kartları, hepsi mevcuttur. Bir de burada çalışmak için Uludağ'ı tanımış olması lazım” diye konuştu.