Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? İşte 2023 güz dönemi tarihi

Üniversitelerde yeni dönem öncesi kayıt heyecanı başlıyor. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Kayıtların ardından ise yeni dönem dersleri başlayacak. İşte, 2023-2024 güz dönemi hakkında bilgiler...