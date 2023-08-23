Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversitelerde dersler ne zaman başlayacak? İşte 2023 güz dönemi tarihi
ÖSYM, 2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 - 30 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Şimdi ise öğrencilerin ne zaman ders başı yapacağı merak konusu oldu. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerde yeni dönem öncesi kayıt heyecanı başlıyor. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Kayıtların ardından ise yeni dönem dersleri başlayacak. İşte, 2023-2024 güz dönemi hakkında bilgiler...