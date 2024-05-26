Üniversiteli Aslıhan’ı belinden bıçakladı, 5 aydır yakalanamadı

İstanbul’da 5 ay önce üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin’e bıçakla saldırgan hala yakalanamadı. Bıçaklanan genç kız, sağlığına kavuşmak için operasyonlar geçirdi. Genç kızın babası Kenan Zengin, kızının psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “Bu kişi sokakta halen dolaşıyor. Belki sana, bana veya başkasına da zarar verecek. Bu konuyu lütfen herkes paylaşsın. Başkasının başına gelmesin.” dedi.

Üniversiteli Aslıhan’ı belinden bıçakladı, 5 aydır yakalanamadı - 1

İstanbul’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, evine gittiği sırada kendisini takip eden bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Aradan 5 ay geçmesine rağmen saldırgan hala yakalanamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Üniversiteli Aslıhan’ı belinden bıçakladı, 5 aydır yakalanamadı - 2

Olay Kağıthane’de geçen Aralık ayında yaşandı.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, arkadaşının evine giderken bir kişi tarafından takip edildi.

Binaya geldiği sırada saldırgan koşarak genç kızın yanına gelerek Aslıhan’ı belinden bıçakladı.

Üniversiteli Aslıhan’ı belinden bıçakladı, 5 aydır yakalanamadı - 3

Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise olay yerinden kaçarak taksiye bindi.

Olayın üzerinden 5 ay geçmesine rağmen saldırgan yakalanamadı.

Peçeteye sarılan bıçak nedeniyle saldırganın parmak izine rastlanmadı.

Üniversiteli Aslıhan’ı belinden bıçakladı, 5 aydır yakalanamadı - 4

Kızının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen baba Kenan Zengin, “Kızım sokağa çıkamıyor, otobüse binemiyor, hayatı mahvoldu. Daha 20 yaşında hayatının baharında bir kız, her yeri ameliyat izi. Bu kişi sokakta halen dolaşıyor. Belki sana, bana veya başkasına da zarar verecek. Bu konuyu lütfen herkes paylaşsın. Başkasının başına gelmesin.” dedi.

Üniversiteli Aslıhan’ı belinden bıçakladı, 5 aydır yakalanamadı - 5

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER