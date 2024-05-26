Üniversiteli Aslıhan’ı belinden bıçakladı, 5 aydır yakalanamadı

Kızının psikolojisinin bozulduğunu söyleyen baba Kenan Zengin, “Kızım sokağa çıkamıyor, otobüse binemiyor, hayatı mahvoldu. Daha 20 yaşında hayatının baharında bir kız, her yeri ameliyat izi. Bu kişi sokakta halen dolaşıyor. Belki sana, bana veya başkasına da zarar verecek. Bu konuyu lütfen herkes paylaşsın. Başkasının başına gelmesin.” dedi.