Üniversiteli Aslıhan’ı belinden bıçakladı, 5 aydır yakalanamadı
İstanbul’da 5 ay önce üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin’e bıçakla saldırgan hala yakalanamadı. Bıçaklanan genç kız, sağlığına kavuşmak için operasyonlar geçirdi. Genç kızın babası Kenan Zengin, kızının psikolojisinin bozulduğunu belirterek, “Bu kişi sokakta halen dolaşıyor. Belki sana, bana veya başkasına da zarar verecek. Bu konuyu lütfen herkes paylaşsın. Başkasının başına gelmesin.” dedi.
İstanbul’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslıhan Zengin, evine gittiği sırada kendisini takip eden bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.Aradan 5 ay geçmesine rağmen saldırgan hala yakalanamadı.