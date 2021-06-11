Van Gölü'nde su çekildi, binlerce yıllık mikrobiyalitler ortaya çıktı

Akkuş, mikrobiyalitlerin binlerce yılda oluştuğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bugün Van Gölü'nde ortaya çıkan mikrobiyalitler küçük boylarına rağmen binlerce yıl yaşında. Bu mercanlar özellikle bölgenin yüzlerce yıl önceki iklimine yönelik büyük gizemler, sırlar barındırıyor. Bundan yüzlerce yıl önce Erek Dağı civarında 'hangi ağaçlar yetişiyordu' dediğimizde, Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlere ve gölün tabanına bakmamız gerekiyor. Bunlar adeta bu bölgenin birer şahidi, tarihi, hayatını kaydeden birer kitapları gibi ve gölün derinliklerinde meraklılarını bekliyor"