Van Gölü'nün su seviyesi düşünce balıkçı tekneleri karaya oturdu

"BALIK AVLAMAYA ÇIKAMIYORUZ"

30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkla ise balıkçı barınağının yarısından fazlasının karaya çıktığını belirterek, şunları söyledi:



"O yüzden göle balık avlamaya çıkamıyoruz. Teknelerimiz karaya oturmuş durumda. Limanın giriş ve çıkışlarında zorluk çekiyoruz. Tekneyi çıkarmak için bazen 2 saat uğraşıyoruz. Çıkartsak dahi tekne ile limana yanaşamıyoruz. Son iki yıldır Van Gölü suyu çok çekildi. Mahallemizin tamamı geçimlerini balıkçılık yaparak sağlıyor. O yüzden balıkçı limanımızın derinletilmesini talep ediyoruz."