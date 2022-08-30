Van Gölü'nün su seviyesi düşünce balıkçı tekneleri karaya oturdu

Haberler - DHA 30.08.2022 - 10:04
Van'da son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma nedeniyle Van Gölü'ndeki su seviyesi düşerken, buna bağlı olarak bazı barınaklarda balıkçı tekneleri karaya oturdu.
Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'nde barınakta bulunan 10'a yakın balıkçı teknesi göle açılamadı.
Balıkçılar, karaya oturan teknelerinin önündeki kum ve taşları küreklerle temizlemeye çalıştı.
YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün çekilmesinin son yıllarda gündemde olduğunu söyledi. Çekilmenin bariz görüldüğünü anlatan Akkuş, kimi yerlerde 2-3 kilometrelik kıyı çizgisinin değiştiğine şahitlik ettiklerini belirtti.
Van Gölü'nde, 100'ün üzerinde balıkçı teknesi olduğunu ve bölgede binlerce kişinin geçimini inci kefalinden sağladığını belirten Akkuş, "Kıyıdaki balıkçı barınakları, gölün çekilmesiyle birlikte adeta işlevsiz konuma geliyor. Özellikle Adır Adası'nın hemen karşısındaki balıkçı limanı, gölün çekilmesiyle birlikte karaya çıktı. Dolayısıyla en büyük sorun balıkçı limanlarında yaşanıyor" dedi.
30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkla ise balıkçı barınağının yarısından fazlasının karaya çıktığını belirterek, şunları söyledi:
"O yüzden göle balık avlamaya çıkamıyoruz. Teknelerimiz karaya oturmuş durumda. Limanın giriş ve çıkışlarında zorluk çekiyoruz. Tekneyi çıkarmak için bazen 2 saat uğraşıyoruz. Çıkartsak dahi tekne ile limana yanaşamıyoruz. Son iki yıldır Van Gölü suyu çok çekildi. Mahallemizin tamamı geçimlerini balıkçılık yaparak sağlıyor. O yüzden balıkçı limanımızın derinletilmesini talep ediyoruz."
Balıkçı Murat Ayseli de bölgede 20 yıldır balıkçılık yaptığını ifade ederek, "Kuraklık gerçekten bize zarar verdi. Bizim limanda suların geri çekilmesiyle birlikte teknelerimiz karaya oturdu. Göle açılamıyoruz, balıkçılık yapamıyoruz. Balıkçılık bizim ekmek kapımız" diye konuştu.