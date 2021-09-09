Van'da kuraklık nedeniyle Zernek Baraj Gölü taban seviyeye indi

Zernek Barajı'nda görevli elektrik teknisyeni Sinan Esiner, şu anda barajın en alt limitte olduğunu söyledi.

Özellikle kar yağışının baraj için faydalı olduğunu fakat bu yıl yağışın istenilen düzeyde olmadığını belirten Esiner, "Nisan ve mayıs ayında yağış olması bekleniyordu fakat o beklenen yağış da maalesef olmadığı için baraj suyu en alt limitte. Tabi tarımla uğraşanlar tarlasını sulayamıyor. Bizler de enerji üretimi yapamıyoruz. Bu yıl yağış olmazsa önümüzdeki dönem de kötü bir dönem geçirebiliriz. Bu durum son 20-25 yılın en alt limitleri" diye konuştu.