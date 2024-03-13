Van’da mahallenin ilk kadın muhtar adayı: 22 erkek adaya karşı yarışacak
Van’ın Tuşba ilçesinde yaşayan mahallenin ilk kadın muhtar adayı olan Leyla Bağlık, yerel seçimde 22 erkek adaya karşı yarışacak. Ev ve işyerlerini ziyaret ederek seçim çalışmalarını sürdüren Bağlık, iddialı olduğunu belirterek, “Kazanacağıma inanıyorum.” dedi.
Yerel seçim yaklaşırken, muhtar adayları arasında da büyük rekabet yaşanıyor.Van’da 31 Mart seçimleri öncesi 692 mahalle muhtarlığı için 35’i kadın, yaklaşık 4 bin kişi aday oldu.