Van’da mahallenin ilk kadın muhtar adayı: 22 erkek adaya karşı yarışacak

“MAHALLENİN İLK KADIN MUHTAR ADAYI”

Kalecik Mahallesi’nin ilk kadın muhtar adayı olduğunu dile getiren Bağlık, “22 erkek adayın içinde tek kadın aday olmam benim için gurur verici. Kadınlarımızın sesi ve gururu olmak için bu yola çıktım. Kadınların bakış açısının gerçekten birçok şeyi değiştireceğine inanıyorum.” dedi.

Mahallesi için birçok projesi olduğunu anlatan Bağlık, “Halkım için, milletim için özellikle mahallem için hayata geçireceğim birçok projem var. Eksiklerimiz çok fazla, bunları gidermek için elimden geleni yapacağım. Mahallemi seviyorum, güzel bir mahallem var. Neden yaşadığım mahallem, kentin en güzel mahallesi olmasın diye bu yola başvurdum.” diye konuştu.