imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Van’da mahallenin ilk kadın muhtar adayı: 22 erkek adaya karşı yarışacak

Van’ın Tuşba ilçesinde yaşayan mahallenin ilk kadın muhtar adayı olan Leyla Bağlık, yerel seçimde 22 erkek adaya karşı yarışacak. Ev ve işyerlerini ziyaret ederek seçim çalışmalarını sürdüren Bağlık, iddialı olduğunu belirterek, “Kazanacağıma inanıyorum.” dedi.

Van’da mahallenin ilk kadın muhtar adayı: 22 erkek adaya karşı yarışacak - 1

Yerel seçim yaklaşırken, muhtar adayları arasında da büyük rekabet yaşanıyor.

Van’da 31 Mart seçimleri öncesi 692 mahalle muhtarlığı için 35’i kadın, yaklaşık 4 bin kişi aday oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Van’da mahallenin ilk kadın muhtar adayı: 22 erkek adaya karşı yarışacak - 2

Üç merkez, toplam 13 ilçesi bulunan 1 milyon 127 bin nüfuslu Van’da, seçim öncesi muhtar adayı sayısı dikkat çekiyor.

Muhtarlık seçimlerinin en çekişmeli geçtiği mahallelerden biri de Tuşba ilçesine bağlı 13 bin 748 nüfuslu ve 8 bin 441 seçmeni bulunan Kalecik Mahallesi.
Van’da mahallenin ilk kadın muhtar adayı: 22 erkek adaya karşı yarışacak - 3

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü mezunu Leyla Bağlık, yerel seçimlerde mahallede 22 erkek adaya karşı yarışacak.

Van’da mahallenin ilk kadın muhtar adayı: 22 erkek adaya karşı yarışacak - 4

Ev ve iş yerlerini tek tek dolaşarak seçmenden destek isteyen Bağlık, esnaf ve vatandaşlara da içinde projelerinin yer aldığı broşür dağıtıyor.

Bağlık, mahallesine “Kadın eli değsin” diye yola çıktığını, ziyaret ettiği seçmenlerinden büyük destek aldığını belirtti.
Van’da mahallenin ilk kadın muhtar adayı: 22 erkek adaya karşı yarışacak - 5

“MAHALLENİN İLK KADIN MUHTAR ADAYI”

Kalecik Mahallesi’nin ilk kadın muhtar adayı olduğunu dile getiren Bağlık, “22 erkek adayın içinde tek kadın aday olmam benim için gurur verici. Kadınlarımızın sesi ve gururu olmak için bu yola çıktım. Kadınların bakış açısının gerçekten birçok şeyi değiştireceğine inanıyorum.” dedi.

Mahallesi için birçok projesi olduğunu anlatan Bağlık, “Halkım için, milletim için özellikle mahallem için hayata geçireceğim birçok projem var. Eksiklerimiz çok fazla, bunları gidermek için elimden geleni yapacağım. Mahallemi seviyorum, güzel bir mahallem var. Neden yaşadığım mahallem, kentin en güzel mahallesi olmasın diye bu yola başvurdum.” diye konuştu.
Van’da mahallenin ilk kadın muhtar adayı: 22 erkek adaya karşı yarışacak - 6

Seçim çalışmaları kapsamında ev ve iş yerlerini ziyaret ettiğini söyleyen Leyla Bağlık, kendisine büyük destek olduğunu belirterek, “Ziyaret ettiğimiz erkekler, eşlerinin benimle rahatça konuşabileceğini ve derdini anlatabileceğini belirtiyorlar. O yüzden de bana destek sözü verdiler. Bütün erkek aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kadınlar bana destek olurlarsa, yanımda olurlarsa bu işin üstesinden geleceğimden inanıyorum.” dedi.

Van’da mahallenin ilk kadın muhtar adayı: 22 erkek adaya karşı yarışacak - 7
DAHA FAZLA GÖSTER