Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk

Van'da 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' olan Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı. Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.

Haberler - İHA 25.07.2022 - 09:30 | Son Güncelleme : 25.07.2022 - 09:33

Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 1

''nin en büyük gölü' unvanına sahip Gölü, özellikle havaların ısınması ile birlikte kent sakinlerinin yanı sıra turistlerin de uğrak noktalarından biri oldu.

MAVİ BAYRAKLI PLAJ SAYISI 591'E ULAŞTI

Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 2

Denizden yüksekliği bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 500 metre olan Van Gölü, özellikle saklı koyları ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 3

''nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı.

Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 4

Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.

Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 5
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 6
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 7
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 8
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 9
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 10
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 11
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 12
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 13
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 14
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 15
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 16
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 17
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 18
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 19
Van'ın mavi bayraklı Mollakasım Halk Plajı'nda yoğunluk - 20

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