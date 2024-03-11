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Vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre vitir namazı kılınışı)

Ramazan ayının gelmesi ve teravih namazlarının başlamasıyla birlikte vitir namazının nasıl kılınacağı gündeme geldi. Tüm İslam alemi için kutsal günler arasında yer alan ramazan ayında her akşam teravih namazı sonrasında vitir namazı kılınmaktadır. Uzun bir namaz olan vitir namazı, Hanefi mezhebinde vacip, diğer mezheplerde sünnettir. Peki, vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet'e göre vitir namazının kılınışı.

Vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre vitir namazı kılınışı) - 1

Her ramazan ayında teravih namazı sonrasında kılınan vitir namazının kılınışı merak ediliyor. İlk defa vitir namazı kılacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vitir namazının kılınışını araştırıyor. Yatsı namazından sonra kılınan ve sonu 1,3,5,7 gibi tek rekatlı olan bir namazdır. Peki, vitir namazı nasıl kılınır?

TÜRKİYE HABERLERİ

Vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre vitir namazı kılınışı) - 2

 VİTİR NAMAZI KAÇ REKAT?

'Vitir' Arapça kökenli bir kelimedir ve 'tek', 'tek başına olan' anlamına gelir. Yatsı namazından sonra kılınan ve sonu 1,3,5,7 gibi tek rekatlı olan bir namazdır. Bu konudaki uygulama Peygamberin gece namazının sonlarının her zaman tek rekatlı olmasına dayanır. Bu konudaki rivayetler kesindir. Kesin olmayan ise bunun rekat sayısıdır. Bu konudaki hadisler şunlardır

"Ey Kur’an ehli, vitir namazını kılın! Çünkü Allah tektir, tek'i sever."

"Vitir haktır. Beş rekat ile vitir namazını kılmak isteyen kılsın. Üç rekat ile kılmak isteyen kılsın ve tek rekat ile kılmak isteyen yine kılsın."

Vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre vitir namazı kılınışı) - 3

VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?

Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.

Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir.

Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın” buyurmuştur.

Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir. Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur.

Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir. Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir.

Vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre vitir namazı kılınışı) - 4

MEZHEPLERE GÖRE VİTİR NAMAZININ REKAT SAYISI

Hanefîlere göre, vitir namazı üç rekattır ve sonunda selam verilir.

Şâfiîlere göre vitir namazının en azı bir rekat, en çoğu on bir rekattır. Bir rekattan fazla kılınacaksa, önce iki rekata niyet edilir ve sonunda selam verilir. Sonra vitir namazının bir rekatına niyet edilir ve sonunda selam verilir.

Mâlikîlere göre vitir namazı bir rekattır. Ondan önce yatsının farzından sonra kılınan iki rekat sünnet bulunur. Bunların arası selam ile ayrılır.

Hanbelîlere göre de, vitir namazı bir rekattır. Fakat üç veya daha çok rekat olarak da kılınabilir.

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