Vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekat? (Diyanet'e göre vitir namazı kılınışı)
Ramazan ayının gelmesi ve teravih namazlarının başlamasıyla birlikte vitir namazının nasıl kılınacağı gündeme geldi. Tüm İslam alemi için kutsal günler arasında yer alan ramazan ayında her akşam teravih namazı sonrasında vitir namazı kılınmaktadır. Uzun bir namaz olan vitir namazı, Hanefi mezhebinde vacip, diğer mezheplerde sünnettir. Peki, vitir namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte Diyanet'e göre vitir namazının kılınışı.
Her ramazan ayında teravih namazı sonrasında kılınan vitir namazının kılınışı merak ediliyor. İlk defa vitir namazı kılacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vitir namazının kılınışını araştırıyor. Yatsı namazından sonra kılınan ve sonu 1,3,5,7 gibi tek rekatlı olan bir namazdır. Peki, vitir namazı nasıl kılınır?