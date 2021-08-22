Yamaç paraşütü yapan aşçı havada hamburger hazırladı

Adana'da aşçı olan Yiğit Uğur Aydal, yamaç paraşütü atlayışı sırasında hamburger yaptı. Aydal, mesleğiyle ilgili keyifli ve sıra dışı bir faaliyet gerçekleştirdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı 22.08.2021 - 09:59

Yamaç paraşütü yapan aşçı havada hamburger hazırladı - 1
Adana'da Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü kıyısı Menekşe mevkisinde, yamaç paraşütü pilotu Onur Avcu ile aşçı Yiğit Uğur Aydal atlayış yaptı.
Yamaç paraşütü yapan aşçı havada hamburger hazırladı - 2
Aydal, gökyüzünde süzülürken, önceden hazırlanmış köfteleri ve diğer hamburger malzemelerini Avcu'nun da yardımıyla, mutfak pürmüzü aracılığıyla tavada kızarttı.
Yamaç paraşütü yapan aşçı havada hamburger hazırladı - 3
Daha sonra Aydal, sos, marul ve turşusuyla hazır hale getirdiği hamburgerleri Avcu ile havada yedi.
Yamaç paraşütü yapan aşçı havada hamburger hazırladı - 4
Bu anlar, yamaç paraşütünde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yamaç paraşütü yapan aşçı havada hamburger hazırladı - 5
Aydal, yaptığı açıklamada, Avcu'nun önerisi üzerine mesleğiyle ilgili keyifli ve sıra dışı bir faaliyet gerçekleştirdiğini ve mutlu olduğunu belirtti.
Yamaç paraşütü yapan aşçı havada hamburger hazırladı - 6
Yamaç paraşütü yapan aşçı havada hamburger hazırladı - 7

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