Yangın çıkan evde mahsur kalan 3'ü çocuk, 2'si hamile 7 kişi kurtarıldı

Yangının çıkışıyla ilgili bir bilgi olmadığını ifade eden Ardıç, "İtfaiye ekipleri müdahale etmiş. Yangından eşim ve yengem ile yeğenlerim etkilenmiş. Hastanede tedavi altındalar. Şimdilik hayati tehlikelerinin olmadığını öğrendim" diye konuştu.