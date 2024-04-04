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Yangın kurbanlarına veda | Yaşamını yitirenlerden Diyarbakırlı Hüseyin 10 gün önce baba olmuş

İstanbul Beşiktaş’taki gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlanıyor. Bugün Diyarbakır, Erzincan, Kars ve Giresun’da cenaze törenleri vardı. Yangında yaşamını yitiren 29 kişi arasında yer alan elektrik teknisyeni Hüseyin Ak’ın 10 gün önce baba olduğu ortaya çıktı. Ak, bugün memleketi Diyarbakır’da toprağa verildi.

Yangın kurbanlarına veda | Yaşamını yitirenlerden Diyarbakırlı Hüseyin 10 gün önce baba olmuş - 1

İstanbul Beşiktaş’taki gece kulübünde önceki gün çıkan yangında 29 kişi can verdi.

Faciada yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlanıyor.

Bugün Diyarbakır, Erzincan, Kars ve Giresun’da cenaze törenleri vardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yangın kurbanlarına veda | Yaşamını yitirenlerden Diyarbakırlı Hüseyin 10 gün önce baba olmuş - 2

10 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

Yangında ölen 29 kişiden Diyarbakırlı elektrik teknisyeni Hüseyin Ak’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ak, getirildiği Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi’nde toprağa verildi.

Hüseyin Ak’ın 2 yıl önce evlenip 1 yıl önce İstanbul’a yerleştiğini belirten babası Erol Ak, “Oğlum elektrik teknisyeniydi. Asansör işlerini yapıyordu. Onu çalışmaya çağırdılar. Çalıştığı yerde yangın çıkmış. Oğlum evliydi, 10 günlük çocuğu var. Ben çocuğumu kaybettim, başımız sağ olsun.” diye konuştu.

Kuzeni Murat Ak ise sorumluların cezalandırılmasını isteyerek, “İş yerinin ihmali söz konusu. Kaçak bir yapıymış. Çocuk 21 yaşındaydı. Orada kaynak yapan kişi tarafından yangın çıkıyor. Orada zehirlenmeye maruz kalarak vefat ediyorlar. Başımız sağ olsun. Yeni baba olmuştu. Umarım sorumlular hakkında gereken işlemler yapılır. Bu acıyı Allah kimseye yaşatmasın.” dedi.

Yangın kurbanlarına veda | Yaşamını yitirenlerden Diyarbakırlı Hüseyin 10 gün önce baba olmuş - 3

Beşiktaş’taki yangında yaşamını yitiren Binali Çayır’ın cenazesi memleketi Erzincan’a getirildi. Çağlayan beldesi Mertekli köyünde oturan Mehmet ve Yadigar Çayır çiftinin 3 oğlundan ortancası olan Binali Çayır için öğlende cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Çayır, köy mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yangın kurbanlarına veda | Yaşamını yitirenlerden Diyarbakırlı Hüseyin 10 gün önce baba olmuş - 4

AŞÇI ATANUR ALADAĞ’A VEDA

Aynı yangında yaşamını yitiren evli ve 3 çocuk babası Atanur Aladağ da Kars’ın Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyünde öğlende defnedildi.

Aladağ’ın 20 yıl önce göç ettiği, İstanbul’da bir lokantada aşçı olarak çalıştığı öğrenildi.
Yangın kurbanlarına veda | Yaşamını yitirenlerden Diyarbakırlı Hüseyin 10 gün önce baba olmuş - 5

BABA OĞULA GİRESUN’DA VEDA

Yangında yaşamını yitiren Yılmaz Kıhrı ve oğlu Akın Kıhrı’nın cenazeleri Beykoz’da düzenlenen törenin ardından memleketleri Giresun’a getirildi.

Baba ve oğlu için Tirebolu ilçesi Menderes köyünde cenaze töreni düzenledi.

Cenazeye gelenler, acılı aile fertlerine taziye dileklerinde bulundu.

Baba ve oğlu, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından öğle namazı sonrası kıldırılan cenaze namazının ardından, dualarla aile kabristanlığına toprağa verildi.

Yangın kurbanlarına veda | Yaşamını yitirenlerden Diyarbakırlı Hüseyin 10 gün önce baba olmuş - 6

OY VERİP İSTANBUL’A DÖNMÜŞ

Yangında oğlu ile yaşamını yitiren kaynak ustası Yılmaz Kıhrı’nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanmak için İstanbul’dan Giresun’a geldiği, ardından geri dönüp, tadilatta çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Yangın kurbanlarına veda | Yaşamını yitirenlerden Diyarbakırlı Hüseyin 10 gün önce baba olmuş - 7

“BU OLAYA KAZA DENME ŞANSI YOK”

Yılmaz Kıhrı’nın kardeşi Durdu Kıhrı, “Birisi kardeşim diğeri yeğenim, bu olaya kaza denme şansı yok. Böyle bir kaza olmaz. Kardeşimin sigortası da yoktu. Orada bir yanlışlık mı diyeceksin facia mı diyeceksin, her türlüsü belli bir ihmaller zinciri var.” dedi.

Yangın kurbanlarına veda | Yaşamını yitirenlerden Diyarbakırlı Hüseyin 10 gün önce baba olmuş - 8
Yangın kurbanlarına veda | Yaşamını yitirenlerden Diyarbakırlı Hüseyin 10 gün önce baba olmuş - 9
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