Yangın kurbanlarına veda | Yaşamını yitirenlerden Diyarbakırlı Hüseyin 10 gün önce baba olmuş
İstanbul Beşiktaş’taki gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlanıyor. Bugün Diyarbakır, Erzincan, Kars ve Giresun’da cenaze törenleri vardı. Yangında yaşamını yitiren 29 kişi arasında yer alan elektrik teknisyeni Hüseyin Ak’ın 10 gün önce baba olduğu ortaya çıktı. Ak, bugün memleketi Diyarbakır’da toprağa verildi.
İstanbul Beşiktaş’taki gece kulübünde önceki gün çıkan yangında 29 kişi can verdi.
Faciada yaşamını yitirenler son yolculuklarına uğurlanıyor.Bugün Diyarbakır, Erzincan, Kars ve Giresun’da cenaze törenleri vardı.