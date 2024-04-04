Yangın kurbanlarına veda | Yaşamını yitirenlerden Diyarbakırlı Hüseyin 10 gün önce baba olmuş

“BU OLAYA KAZA DENME ŞANSI YOK”

Yılmaz Kıhrı’nın kardeşi Durdu Kıhrı, “Birisi kardeşim diğeri yeğenim, bu olaya kaza denme şansı yok. Böyle bir kaza olmaz. Kardeşimin sigortası da yoktu. Orada bir yanlışlık mı diyeceksin facia mı diyeceksin, her türlüsü belli bir ihmaller zinciri var.” dedi.