Yangında en çok zarar gören Kalemler mahallesinin tarihinde alevler var

Yangını duyunca yardıma koştuklarını aktaran Metin, "Benim de köyüm Kalemler, ne yazık ki daha önce de yangınla yüzleşmiş. Atalarımız anlatırdı. 100 sene önce yine böyle büyük yangın olmuş ve evler yanmış. Birkaç ev kaldığı için önce Kalanlar denilmiş. O kalan evler de şu an Kalemler Mahallesi'nin olduğu yerdeki akarsu yatağının kenarına yapılmış. Kalanlar, zaman içinde Kalemler olmuş ancak yangında yine zarar gördü" diye konuştu.