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Yasa dışı bahisçilerin ATM elemanlarına operasyon: 70 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, ATM’ler üzerinden QR kod ve cep telefonu bankacılığı yöntemiyle birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerine aracılık eden 70 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu öğrenildi.

Yasa dışı bahisçilerin ATM elemanlarına operasyon: 70 gözaltı - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yasa dışı bahisçilerin ATM elemanlarına operasyon: 70 gözaltı - 2

İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Muğla, Konya ve Çanakkale’de gerçekleşen eş zamanlı “Sibergöz-24” operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahisçilerin ATM elemanlarına operasyon: 70 gözaltı - 3

Gözaltına alınan şüphelilerin ATM’ler üzerinden QR kod ve cep telefonu bankacılığı yöntemiyle birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferine aracılık ettiği tespit edildi.

Yasa dışı bahisçilerin ATM elemanlarına operasyon: 70 gözaltı - 4

Şüphelilerin banka hesaplarında 600 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile nakit para ve dijital materyale el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, “Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.” dedi.
Yasa dışı bahisçilerin ATM elemanlarına operasyon: 70 gözaltı - 5
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