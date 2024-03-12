Yasa dışı bahisçilerin ATM elemanlarına operasyon: 70 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, ATM’ler üzerinden QR kod ve cep telefonu bankacılığı yöntemiyle birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transferlerine aracılık eden 70 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltına alınan şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu öğrenildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yasa dışı bahisle mücadelede yeni bir operasyon gerçekleştirdi.Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.