Yasa dışı bahisçilerin ATM elemanlarına operasyon: 70 gözaltı

Şüphelilerin banka hesaplarında 600 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile nakit para ve dijital materyale el konulduğunu belirten Bakan Yerlikaya, “Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız.” dedi.