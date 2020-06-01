Yasak kalktı, bazı Antalyalılar denize koştu

Yeni normal düzenin bugünden itibaren başlaması ile birlikte bazı Antalyalılar denize girdiler. Yasağın kalktığı bu günde Antalya'da sıcaklık 20, deniz suyu sıcaklığı 21 dereceydi.

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DHA 01.06.2020 - 11:49

Yaklaşık 2,5 ay önce getirilen denize girme yasağı bugünden itibaren kaldırıldı.

Yeni normal düzen ve önlemler kapsamında açılan sahillere bazı vatandaşlar gitmeye başladı.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları getirilen sahiller, sabah erken saatlerden itibaren dolmaya başladı.

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları, denize girdi, bir kısmı ise deniz manzaralı selfie çekti. Sahilde spor yapanlar da deniz havası aldı.

Belediye tarafından denize girmek isteyenler için hazırlanan 9 metrekare büyüklüğündeki sosyal mesafeli localar, ücretsiz olmasına rağmen tercih edilmedi.

Belediyenin şezlong ve şemsiye koyduğu alanın ücretli olması nedeniyle halk, ücretsiz alanı tercih etti.

1 şemsiye ve 1 şezlong kullanmak isteyen, 25 TL verecek.

Halk plajı tarafında birbirine mesafeli oturanlar, sahilde keyifli zaman geçirdi.