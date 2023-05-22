Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer açıkladı

Öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı, son olarak yapılan 45 bin öğretmen atamasının ardından merak ediliyor. Bakan Özer, yeni öğretmen atamasının olup olmayacağıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, yeni öğretmen ataması yapılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarıyla ilgili şu açıklamada bulundu;
"İnşallah bundan sonra 45 binle sınırlı kalmayacak, atama illaki olacak. Bizim istediğimiz kardeşlerimizin bir an önce okullarına kavuşması."
Buna göre; Yeni öğretmen atama tarihleri henüz belli değil. Hükümet tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından, öğretmen atamalarında yeni tarihler belli olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında açıklanmıştı.
"45 bin Öğretmen Atama Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atamayla göreve başlayacak öğretmenlerin yaklaşık olarak yarısının deprem bölgesindeki illerde vazife üstleneceğini belirtmişti.