Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Bakan Özer açıkladı

YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarıyla ilgili şu açıklamada bulundu;



"İnşallah bundan sonra 45 binle sınırlı kalmayacak, atama illaki olacak. Bizim istediğimiz kardeşlerimizin bir an önce okullarına kavuşması."



Buna göre; Yeni öğretmen atama tarihleri henüz belli değil. Hükümet tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından, öğretmen atamalarında yeni tarihler belli olacak.