Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapımı tamamlanan yeni Ercan Havalimanı Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde yarın törenle hizmete açılacak. İlk resmi uçuşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı KKTC’ye getirecek uçak gerçekleştirecek. Açılış öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı'ya konuştu.

Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 1

Yeni Ercan Havalimanı 1974 Barış Harekatı'nın 49’uncu yıldönümünde törenle hizmete açılacak. İlk resmi uçuşu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı KKTC’ye getirecek uçak gerçekleştirecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 2

Körfez ülkelerine yönelik 3 günlük resmi temaslarının ardından "yavru vatan" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak.

Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 3

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak. Çelenk bırakma, saygı duruşu ve Anıt Özel Defteri'nin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçilecek.

Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 4

Açılış öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı'ya konuştu.

Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 5

Bakan Uraloğlu, KKTC Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasıyla adeta adanın çehresinin değişeceğini belirterek, "Ercan Havalimanı artan imkan ve kabiliyetleriyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapacak. 10 milyon yolcu kapasitesine sahip. Türkiye Yüzyılı sadece ülkemizi değil, yavru vatanı da kapsayan bir yüzyıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 6

YENİ PİST 3 BİN 100 METRE

Yeni havalimanı daha fazla yolcu kapasitesine sahip olurken daha geniş ve ferah sosyal alanlarla hizmet verecek. 2 bin 755 metrelik mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni piste kavuşan havalimanı, her model yolcu uçağının kullanımına müsait hale geldi. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı bulunan Ercan Havalimanı, 1500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla hizmet sunacak. Havaalanı, turizme ve ekonomiye de önemli katkı sağlayacak.

Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 7

Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen yeni Ercan Havalimanı 400 milyon Euro'ya mal oldu.

Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 8
Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 9
Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 10
Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 11
Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 12
Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 13
Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 14
Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor - 15
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