Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapımı tamamlanan yeni Ercan Havalimanı Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde yarın törenle hizmete açılacak. İlk resmi uçuşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı KKTC’ye getirecek uçak gerçekleştirecek. Açılış öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayarı'ya konuştu.
Yeni Ercan Havalimanı 1974 Barış Harekatı'nın 49’uncu yıldönümünde törenle hizmete açılacak. İlk resmi uçuşu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı KKTC’ye getirecek uçak gerçekleştirecek.