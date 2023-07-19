Yenilenen Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde açılıyor

YENİ PİST 3 BİN 100 METRE

Yeni havalimanı daha fazla yolcu kapasitesine sahip olurken daha geniş ve ferah sosyal alanlarla hizmet verecek. 2 bin 755 metrelik mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni piste kavuşan havalimanı, her model yolcu uçağının kullanımına müsait hale geldi. 9 körük, 21 de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı bulunan Ercan Havalimanı, 1500 araç kapasiteli kapalı otoparkı ve son teknoloji yeni donatılarıyla hizmet sunacak. Havaalanı, turizme ve ekonomiye de önemli katkı sağlayacak.