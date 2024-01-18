YETEV bursluluk sınavı başvuruları başladı: 2024 YETEV bursluluk ve kabul başvurusu nasıl yapılır?

YETEV BURSLULUK SINAVI NASIL YAPILACAK?

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, başvuruları başlayan sınav, üç okulda yüz yüze ve tek gün şeklinde gerçekleştirilecek.



İrfan Okulları ve Yenidoğu Okulları'ndaki sınava 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci, Palet Okulları'ndaki sınava ise 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfta okuyan öğrenciler katılabilecek.