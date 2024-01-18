YETEV bursluluk sınavı başvuruları başladı: 2024 YETEV bursluluk ve kabul başvurusu nasıl yapılır?

Yeni Türkiye Eğitim Vakfına (YETEV) bursluluk ve kabul sınavı başvuruları bugün itibarıyla başladı. YETEV'e bağlı Yenidoğu, Palet ve İrfan Okulları'nda yapılacak olan sınav öncesinde, başvuruların nasıl yapılacağı ve ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, 2024 YETEV bursluluk ve kabul başvurusu nasıl yapılır?

YETEV bursluluk sınavı başvuruları başladı: 2024 YETEV bursluluk ve kabul başvurusu nasıl yapılır? - 1

Yeni Türkiye Eğitim Vakfına (YETEV) bağlı Yenidoğu Okulları, Palet Okulları ve İrfan Okulları'nda 17 Şubat'ta düzenlenecek Bursluluk ve Kabul Sınavı'na başvurular 15 Şubat'ta sona erecek.

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YETEV bursluluk sınavı başvuruları başladı: 2024 YETEV bursluluk ve kabul başvurusu nasıl yapılır? - 2

YETEV BURSLULUK SINAVI NASIL YAPILACAK?

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, başvuruları başlayan sınav, üç okulda yüz yüze ve tek gün şeklinde gerçekleştirilecek.

İrfan Okulları ve Yenidoğu Okulları'ndaki sınava 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci, Palet Okulları'ndaki sınava ise 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfta okuyan öğrenciler katılabilecek.

YETEV bursluluk sınavı başvuruları başladı: 2024 YETEV bursluluk ve kabul başvurusu nasıl yapılır? - 3

YETEV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

"Https://yetevbursluluk.k12net.com" adresi üzerinden 15 Şubat'a kadar başvuruları alınacak sınav, 17 Şubat Cumartesi günü yapılacak.

YETEV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
YETEV bursluluk sınavı başvuruları başladı: 2024 YETEV bursluluk ve kabul başvurusu nasıl yapılır? - 4

SINAVA KİMLER KATILACAK?

Sınava, YETEV bünyesindeki okullarda burslu okumayan ve bursunu yükseltmek isteyenlerin yanı sıra farklı okullardaki öğrenciler katılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YETEV Genel Müdürü Hayati Oktay, son 5 yılda vakıflarına bağlı okullarda toplam 2 bin 795 öğrencinin başarı bursuyla eğitim gördüğünü belirtti.

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