YETEV bursluluk sınavı başvuruları başladı: 2024 YETEV bursluluk ve kabul başvurusu nasıl yapılır?
Yeni Türkiye Eğitim Vakfına (YETEV) bursluluk ve kabul sınavı başvuruları bugün itibarıyla başladı. YETEV'e bağlı Yenidoğu, Palet ve İrfan Okulları'nda yapılacak olan sınav öncesinde, başvuruların nasıl yapılacağı ve ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, 2024 YETEV bursluluk ve kabul başvurusu nasıl yapılır?
Yeni Türkiye Eğitim Vakfına (YETEV) bağlı Yenidoğu Okulları, Palet Okulları ve İrfan Okulları'nda 17 Şubat'ta düzenlenecek Bursluluk ve Kabul Sınavı'na başvurular 15 Şubat'ta sona erecek.