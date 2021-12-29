Yılbaşı ağacı değil otomobil (Polis affetmedi)

Aracın süslemesi için 90 metre led ışık kullandığını söyleyen Doğan, "Bunu da videoya çekip sosyal medyaya yansıtmak istedik. Tepkileri ölçmek için caddede bir tur attık, bir kişinin çektiği video viral olunca polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edildi, ledlerden 600 TL, bir de aracımızda air ve egzoz vardı. Onlardan da bin 500 TL ceza yedik. Yakalanınca polislerle konuştuk, izin alınca yapılabildiğini söyledi. Bunları bilmiyorduk, öğrenmiş olduk” diye konuştu.