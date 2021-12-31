Yılbaşına saatler kala Eminönü ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Haberler - DHA 31.12.2021 - 18:40
2021'in son gününde İstiklal Caddesi'ne gelenler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Caddeye girmek isteyenlere üst ve çanta araması yapıldı. Yılbaşı gecesinde görevli polis ekiplerinden bazıları ise İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi.
İstiklal Caddesi'ne giriş yapılabilen sokakların başında polisler nöbet tuttu.
Polis ekipleri taşkınlık çıkaran kadına sözle müdahale etti, İstiklal Caddesi'nin dışarısına çıkardı.
Yılbaşı alışverişini son saatlere bırakanlar da Eminönü’nde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların en çok kuruyemiş ve hediyelik eşya tezgahlarını doldurduğu görüldü.
Alışveriş yapmak için Eminönü’ne gelen İlhami Aslan, "Yılbaşını evde ailemle geçireceğiz. Akşam için zeytin ve peynir aldım. 70 lira verdim" dedi.
Yılbaşı hediyesi almak için Eminönü’nü tercih eden Sevim Akyüzlü ise "Yeğenime yılbaşı hediyesi almak için Eminönü’ne geldim. Yılbaşını ailem ile evde geçireceğim. Hediye son ana kaldı anca işten izin alabildik" diye konuştu.