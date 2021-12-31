Yılbaşına saatler kala Eminönü ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

Yılbaşı hediyesi almak için Eminönü’nü tercih eden Sevim Akyüzlü ise "Yeğenime yılbaşı hediyesi almak için Eminönü’ne geldim. Yılbaşını ailem ile evde geçireceğim. Hediye son ana kaldı anca işten izin alabildik" diye konuştu.