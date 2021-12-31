Yılbaşına saatler kala Eminönü ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

2022'ye saatler kala İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Polis ekipleri İstiklal ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Eminönü’nde de yılbaşı alışverişi hareketliliği yaşandı.

Haberler - DHA 31.12.2021 - 18:40

Yılbaşına saatler kala Eminönü ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 1

2021'in son gününde İstiklal Caddesi'ne gelenler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Caddeye girmek isteyenlere üst ve çanta araması yapıldı. gecesinde görevli polis ekiplerinden bazıları ise İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi. 

Yılbaşına saatler kala Eminönü ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 2

İstiklal Caddesi'ne giriş yapılabilen sokakların başında polisler nöbet tuttu.

Yılbaşına saatler kala Eminönü ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 3

Polis ekipleri taşkınlık çıkaran kadına sözle müdahale etti, İstiklal Caddesi'nin dışarısına çıkardı.

Yılbaşına saatler kala Eminönü ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 4

Yılbaşı alışverişini son saatlere bırakanlar da Eminönü’nde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların en çok kuruyemiş ve hediyelik eşya tezgahlarını doldurduğu görüldü. 

Yılbaşına saatler kala Eminönü ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 5

Alışveriş yapmak için Eminönü’ne gelen İlhami Aslan, "Yılbaşını evde ailemle geçireceğiz. Akşam için zeytin ve peynir aldım. 70 lira verdim" dedi.

Yılbaşına saatler kala Eminönü ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 6

Yılbaşı hediyesi almak için Eminönü’nü tercih eden Sevim Akyüzlü ise "Yeğenime yılbaşı hediyesi almak için Eminönü’ne geldim. Yılbaşını ailem ile evde geçireceğim. Hediye son ana kaldı anca işten izin alabildik" diye konuştu.

Yılbaşına saatler kala Eminönü ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 7
Yılbaşına saatler kala Eminönü ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 8
Yılbaşına saatler kala Eminönü ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 9
Yılbaşına saatler kala Eminönü ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk - 10

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