Yılbaşında televizyonda ne var? 2023 yılbaşı gecesi TV programları

Yılbaşı özel programlarının tanıtımları 31 Aralık gecesine günler kala yayınlandı. Neredeyse tüm kanallar, yeni yılı evde karşılayacak olan vatandaşlar için ünlü isimlerin de dahil olduğu eğlenceli programlar hazırladı. Peki, yılbaşında televizyonda ne var? 2023 yılbaşı gecesi TV programları...

Yılbaşında televizyonda ne var? 2023 yılbaşı gecesi TV programları - 1

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları yılbaşına özel programlarını duyurmaya başladılar. Her sene olduğu gibi bu sene de yılbaşını evde geçirecekler için birbirinden eğlenceli Tv programları 31 Aralık gecesi ekranlarda yer alacak.

Yılbaşında televizyonda ne var? 2023 yılbaşı gecesi TV programları - 2

STAR 

Yıllar sonra ekrana geri dönen Tatlıses'in sunduğu İbo Show, yılbaşı gecesi ekran başındaki seyircisine eşsiz bir müzik seyri sunacak. İbo Show yılbaşı bölümüne; Gülben Ergen,  İrem Derici, Arabesk müziğin en sevilen sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu Mahmut Tuncer, Şafak Sezer konuk olacak. 

Yılbaşında televizyonda ne var? 2023 yılbaşı gecesi TV programları - 3

TRT 1

Geçmiş yıllarda TRT ekranlarında yer alan sanatçıların bulunduğu programlar tekrar yayınlanacak. Saat 00.15'te TRT 1'de ekranlara gelecek olan "1'de Nostalji" programında 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak.

Yılbaşında televizyonda ne var? 2023 yılbaşı gecesi TV programları - 4

SHOW TV

Yeni yılın heyecanını kahkahalarla yaşatacak ‘Güldür Güldür Show’a sürpriz isimler konuk oluyor. ‘Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan izleyicilere eğlence dolu bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

Yılbaşında televizyonda ne var? 2023 yılbaşı gecesi TV programları - 5

FOX TV

Ata Demirer Gazinosu, Fox TV Yılbaşı Özel Programı için televizyon ekranlarından yayınlanacak. Ata Demirer'e sahnede bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik edecek.

Yılbaşında televizyonda ne var? 2023 yılbaşı gecesi TV programları - 6

KANAL D

Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" ile çok özel anlar yaşanacak.

Yılbaşında televizyonda ne var? 2023 yılbaşı gecesi TV programları - 7

ATV

Hülya Avşar'ın konuk olacağı "Kim Milyoner Olmak İster?" yılbaşı özel bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de!

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER