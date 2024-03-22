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Yıldırım Belediyesi hangi partide? Yıldırım Belediye başkanı kimdir? Yıldırım Belediye başkan adayları

Yıldırım Belediyesi hangi partide? Yıldırım Belediye Başkanı kimdir? Yıldırım Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Yıldırım Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Yıldırım Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Yıldırım yerel seçim sonuçları..

Yıldırım Belediyesi hangi partide? Yıldırım Belediye başkanı kimdir? Yıldırım Belediye başkan adayları - 1

YILDIRIM BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Yıldırım Belediyesini 210.410 alınan oy ve % %56.33 oy oranı ile AK Parti adayı Oktay Yılmaz kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %56.33
  • CHP %38.25
  • Saadet Partisi %2.10
  • BBP %2.06
  • DSP %0.42
  • DP %0.36
  • Diğer %0.47

TÜRKİYE HABERLERİ

Yıldırım Belediyesi hangi partide? Yıldırım Belediye başkanı kimdir? Yıldırım Belediye başkan adayları - 2

YILDIRIM BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz Kimdir?


1977 yılında Erzurum'da doğan Oktay Yılmaz, küçük yaşta ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşti. İlkokul ve İmam Hatip Ortaokulu'ndan sonra Bursa İmam Hatip Lisesi'ni tamamlayan Oktay Yılmaz, ardından Kırıkkale Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Üniversite eğitiminden sonra makine mühendisi olarak iş hayatına atılan Oktay Yılmaz, kendi firmasıyla uzun yıllar boyunca Bursa için katma değer üretti.
Ülkesine ve milletine fayda sağlamak için çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Oktay Yılmaz, Mimar Mühendisler Grubu, Makine Mühendisleri Odası Birlik Platformu, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu, Bursa İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği'nde aktif görevler yaptı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye sevdasından etkilenerek, 2006 yılında AK Parti'de aktif siyasete başlayan Oktay Yılmaz, Osmangazi İlçe Teşkilatı'nda 3 dönem İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdikten sonra, Osmangazi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

17 Aralık 2017 tarihinde AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığı'na seçilen Oktay Yılmaz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise AK Parti'den Yıldırım Belediye Başkanlığı'na seçildi. Oktay Yılmaz evli ve 3 çocuk babasıdır.
Yıldırım Belediyesi hangi partide? Yıldırım Belediye başkanı kimdir? Yıldırım Belediye başkan adayları - 3

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • OKTAY YILMAZ
  • AYHAN ÖZBEK
  • MEHMET ÖNDER MUTLU
  • MUAMMER AKIN
  • İLKER KILIÇ
  • MEHMET TUNCER
  • NİMETULLAH NARMAN
  • MAHKUM TAŞ
  • İSMAİL ÖZSOY
  • FERİT GÜRSOY
  • MEHMET GÜLTEPE
  • SERCAN ATAKAN
  • ERCAN SÖNMEZ
  • FETHULLAH ÖZSOY
  • MEDİHA KORKMAZ
  • ERHAN KESKİN
  • AHMET ÜSTÜN
  • İSMAİL ÇOŞAN
  • FERHAT YILDIRIM
  • ABDULLAH KOCAMAZ
  • SALİH ALTIPARMAK
Yıldırım Belediyesi hangi partide? Yıldırım Belediye başkanı kimdir? Yıldırım Belediye başkan adayları - 4

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