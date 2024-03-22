Yıldırım Belediyesi hangi partide? Yıldırım Belediye başkanı kimdir? Yıldırım Belediye başkan adayları
Yıldırım Belediyesi hangi partide? Yıldırım Belediye Başkanı kimdir? Yıldırım Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Yıldırım Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Yıldırım Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Yıldırım yerel seçim sonuçları..
YILDIRIM BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Yıldırım Belediyesini 210.410 alınan oy ve % %56.33 oy oranı ile AK Parti adayı Oktay Yılmaz kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %56.33
- CHP %38.25
- Saadet Partisi %2.10
- BBP %2.06
- DSP %0.42
- DP %0.36
- Diğer %0.47