Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden hala bir iz yok

Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürü olan Mustafa Taşpınar (79), 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 2 arkadaşı ile Mersin'in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na çıktı.