Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden hala bir iz yok
Mersin'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na tırmanış yapan ve dönüşte kaybolduğu ortaya çıkan emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'dan hiçbir ize ulaşılamadı. Arama çalışmalarına ara verildi.
Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürü olan Mustafa Taşpınar (79), 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 2 arkadaşı ile Mersin'in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na çıktı.