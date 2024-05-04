Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden hala bir iz yok

Mersin'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yıldız Dağı'na tırmanış yapan ve dönüşte kaybolduğu ortaya çıkan emekli öğretim üyesi Mustafa Taşpınar'dan hiçbir ize ulaşılamadı. Arama çalışmalarına ara verildi.

Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden hala bir iz yok - 1

Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzun yıllar öğretim üyesi olarak görev yapan ve Çumra Meslek Yüksekokulu'nun kurucu müdürü olan Mustafa Taşpınar (79), 23 Nisan etkinlikleri kapsamında 2 arkadaşı ile Mersin'in Toroslar ilçesindeki 3 bin 150 rakımlı Yıldız Dağı'na çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden hala bir iz yok - 2

2 bin 200 metrede kamp kuran grup, tekrar yola devam etti. Taşpınar'ın arkadaşları, 2 bin 700 metrede yorulunca tırmanışı bıraktı.

Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden hala bir iz yok - 3

Taşpınar da zirveye doğru tırmanış yapan Ereğli Dağcılık Kulübü üyeleri ile yola devam etti.

Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden hala bir iz yok - 4

Taşpınar ile üyeler Yıldız Dağı'nın zirvesine ulaştı. Daha sonra kulüp üyeleri inişe geçti.

Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden hala bir iz yok - 5

İniş sırasında dağcılık kulübünün üyeleri, Taşpınar'ın arkadaşları ile karşılaştı. Bu sırada Mustafa Taşpınar'ın grupla olmadığı ortaya çıktı.

Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden hala bir iz yok - 6

Jandarma, AFAD ve AKUT'un da aralarında olduğu çok sayıda arama-kurtarma ekibi çalışma başlattı.

Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden hala bir iz yok - 7

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Drone, iz takip ve kadavra köpeklerinin de kullanıldığı defalarca "süpürme" yönteminin uygulandığı Yıldız Dağı'nda Mustafa Taşpınar'dan hiçbir ize ulaşılamadı.

Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden hala bir iz yok - 8

Helikopterlerle yapılan aramalardan da herhangi bir sonuç çıkmadı. Taşpınar'ı arama-kurtarma çalışmalarına ekipler tarafından ara verildi.

Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden hala bir iz yok - 9

Çalışmaların ilerleyen günlerde devam edeceği kaydedildi.

Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden hala bir iz yok - 10
Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden hala bir iz yok - 11
DAHA FAZLA GÖSTER