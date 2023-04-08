Yılın sadece 20 günü yaşıyor, başında nöbet tutuyorlar: Koparmanın cezası 244 bin lira!

Bu çiçek türünün her yerde bulunmadığını söyleyen Köy muhtarı Abdulaziz Araz, "Çok güzel bir çiçektir ve her yerde bulunmuyor. Sadece 20 gün yaşıyor. Biz köylüler olarak bu çiçeği koruyoruz. Burası Pervari’ye bağlı Erkent köyü. Çiçeklerimize sahip çıkıyoruz." dedi.