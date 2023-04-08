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Yılın sadece 20 günü yaşıyor, başında nöbet tutuyorlar: Koparmanın cezası 244 bin lira!

Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleyi koruma altına alan köylüler, bitkinin yaşam alanında yaşaması için mücadele ediyorlar. Bitkiyi koparmanın cezası ise 244 bin 315 lira.

Yılın sadece 20 günü yaşıyor, başında nöbet tutuyorlar: Koparmanın cezası 244 bin lira! - 1

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi dağlarında yetişen ters lale, yılın sadece 20 günü yaşıyor. Ayrıca endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 TL para cezası uygulanılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Yılın sadece 20 günü yaşıyor, başında nöbet tutuyorlar: Koparmanın cezası 244 bin lira! - 2

Bu çiçek türünün her yerde bulunmadığını söyleyen Köy muhtarı Abdulaziz Araz, "Çok güzel bir çiçektir ve her yerde bulunmuyor. Sadece 20 gün yaşıyor. Biz köylüler olarak bu çiçeği koruyoruz. Burası Pervari’ye bağlı Erkent köyü. Çiçeklerimize sahip çıkıyoruz." dedi.

Yılın sadece 20 günü yaşıyor, başında nöbet tutuyorlar: Koparmanın cezası 244 bin lira! - 3

Ters lale çiçeğinin devlet tarafından korunma altına alındığını ifade eden Şehmus Behçet isimli köylü, ters laleyi köylüler olarak da koruyacaklarını belirtti.

Yılın sadece 20 günü yaşıyor, başında nöbet tutuyorlar: Koparmanın cezası 244 bin lira! - 4
Yılın sadece 20 günü yaşıyor, başında nöbet tutuyorlar: Koparmanın cezası 244 bin lira! - 5
Yılın sadece 20 günü yaşıyor, başında nöbet tutuyorlar: Koparmanın cezası 244 bin lira! - 6
Yılın sadece 20 günü yaşıyor, başında nöbet tutuyorlar: Koparmanın cezası 244 bin lira! - 7
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