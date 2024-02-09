Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazanan belli oldu

YARIŞMANIN KAZANANI

1- Buzdağı üstünde uyuyan kutup ayısı (Nima Sarıkhani)

75 bin kişinin katıldığı oylamada, Norveç'te çekilen bu poz birinci oldu. Doğa Tarihi Müzesi müdürü Dr Douglas Gurr, "Sarıhani'nin nefes kesici ve dokunaklı görüntüsü, gezegenimizin güzelliğini ve kırılganlığını görmemize olanak sağlıyor" dedi.

Yarışmada finale kalan diğer 4 fotoğrafçı ve eserleri şöyle: