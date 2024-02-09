Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazanan belli oldu
İngiliz Doğa Tarihi Müzesi tarafından düzenlenen, Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan belli oldu. Dünyanın dört bir yanından yaban hayatı fotoğrafçılığı ve doğa tutkunlarının oyladığı 25 fotoğraf arasında buz kütlesinin üzerinde uyuyan kutup ayısı fotoğrafı yarışmayı kazandı. İşte Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödülleri'nde finale kalan fotoğraflar...
YARIŞMANIN KAZANANI
1- Buzdağı üstünde uyuyan kutup ayısı (Nima Sarıkhani)
75 bin kişinin katıldığı oylamada, Norveç'te çekilen bu poz birinci oldu. Doğa Tarihi Müzesi müdürü Dr Douglas Gurr, "Sarıhani'nin nefes kesici ve dokunaklı görüntüsü, gezegenimizin güzelliğini ve kırılganlığını görmemize olanak sağlıyor" dedi.
Yarışmada finale kalan diğer 4 fotoğrafçı ve eserleri şöyle: