Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazanan belli oldu

İngiliz Doğa Tarihi Müzesi tarafından düzenlenen, Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan belli oldu. Dünyanın dört bir yanından yaban hayatı fotoğrafçılığı ve doğa tutkunlarının oyladığı 25 fotoğraf arasında buz kütlesinin üzerinde uyuyan kutup ayısı fotoğrafı yarışmayı kazandı. İşte Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödülleri'nde finale kalan fotoğraflar...

Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazanan belli oldu - 1

YARIŞMANIN KAZANANI

1- Buzdağı üstünde uyuyan kutup ayısı (Nima Sarıkhani)

75 bin kişinin katıldığı oylamada, Norveç'te çekilen bu poz birinci oldu. Doğa Tarihi Müzesi müdürü Dr Douglas Gurr, "Sarıhani'nin nefes kesici ve dokunaklı görüntüsü, gezegenimizin güzelliğini ve kırılganlığını görmemize olanak sağlıyor" dedi.

Yarışmada finale kalan diğer 4 fotoğrafçı ve eserleri şöyle:

TÜRKİYE HABERLERİ

Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazanan belli oldu - 2

2- Ebeveynleri tarafından yalanarak temizlenen yavru aslan (Mark Boyd)

25 eserin oylandığı yarışmada, ikinci sırayı Kenya'da çekilen bu fotoğraf aldı.

Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazanan belli oldu - 3

3- Kuzey Işıkları ve denizanası (Audun Rikardsen)

Yarışmada ilk beşe giren eserlerin 30 Haziran'a kadar İngiltere'deki Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.

Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazanan belli oldu - 4

4- Gülümseyen kaplumbağa (Tzahi Finkelstein)

Yılın Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Ödülü'nü kazanan belli oldu - 5

5- Sığırcık sürüsü (Daniel Dencescu)

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