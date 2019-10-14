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YPG'nin DAEŞ'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri

Anadolu Ajansı

Tel Abyad merkezinde YPG'li teröristlerin, içerisindeki DAEŞ'lıları serbest bıraktığı hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı. Bakan Akar ise konuyla ilgili, ''YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük." ifadelerini kullanmıştı.

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    Tel Abyad'da PKK/PYD-YPG teröristlerinin kontrolünde olan ve DAEŞ'lıları serbest bıraktıkları hapishanenin görüntüleri ortaya çıktı.
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    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, varılan mutabakat kapsamında Türkiye'nin kontrolü sağlamaya hazır olduğu Tel Abyad'daki hapishanenin boş olduğu tespit edildi.
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    Hapishane teröristlerce tamamen boşaltılırken yüksek duvarlarla çevrili binanın açık kapıları dikkat çekti.
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    YPG'li teröristlerin terk ettiği hapishanede terör örgütü elebaşının posterleri ile çeşitli dosyalar da görüntülere yansıdı.
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin açıklamasında, "DEAŞ hapishanesine gittiğimiz zaman bunun YPG'li teröristler tarafından boşaltıldığını, oradaki DEAŞ'lıların kaçırıldığını gördük." ifadelerini kullanmıştı.
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