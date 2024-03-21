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YTP Belediye Başkan Adayları 2024 - YTP (Yeni Türkiye Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi

YTP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il YTP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için YTP belediye başkan adayları listesi...

YTP Belediye Başkan Adayları 2024 - YTP (Yeni Türkiye Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL YTP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • EYYUP KEBUDE
  • SALİM TULUK
  • SERKAN ÜNVER
  • ALPARSLAN ÖZEL
  • SADET POLAT
  • TAYLAN TEZCAN
  • EREN OCAK
  • CAVİT ERKEN
  • ZAFER DEMİRAY
  • EMİNE YURDUSEVER
  • AYHAN TAŞÇI
  • FİKRET TURAN
  • AZİZ ER
  • HAKKI KOCA
  • CANER GÜNEŞ
  • EBRU ÖZKAN
  • DOĞUCAN HANÇER
  • ŞÖHRET NİL ŞENGÖNÜL
  • TOLUNAY TEZCAN
  • MERAL ÇELİK
  • DURAK YILDIRIM
  • HADİYE KEMEÇ
  • İBRAHİM KIR
  • HÜSNİYE ŞEBNEM GÖKALP
  • NURAY KARAKAYA
  • HASAN KALAYCI
  • ABDÜLMELİK ÖZDEMİR
  • ZİVER OĞUZ
  • REMZİ GÜÇLÜ
  • SEDAT MUĞURTAY
  • AYTEN DOĞAN
  • SERKAN ERBEĞİ
  • YUNUS KARAÇAM
  • AHMET KIRLI
  • MEHMET İBA
  • ÜMMÜ GÜLSÜM MAKEL
  • ÖZGÜR BOZDAĞ
  • ŞUAYIP KAYA
  • POLAT YEŞİL
  • ESENGÜL ÜNAL
  • TANER SARIKAYA
  • GÖKHAN ULUATA
  • UMUT ANAR
  • SERKAN KIZILTEPE
  • TUNCAY AYDIN
  • MEHMET AKDOĞAN
  • YASİN DOĞAN
  • FERİT BOZDEMİR
  • ENES AKTÜRK
  • SALİH SEZGİN
  • MESUT SAZ
  • RAMAZAN AYTEKİN
  • BURHANETTİN AKTÜRK
  • KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU
  • ERCAN ÖZTEKİN
  • KEMAL MERTCAN ERKOCA
  • ÖZGE BİLGİN
  • BERK OLÇUM BİLGİN
  • LÜTVİ AKBAŞ
  • HAMİT ZENGİN
  • HAVA ÇİÇEK
  • FERDİ KARABACAK
  • HALİL İBRAHİM ULUSOY
  • ORHAN KAÇDI
  • AHMET KORKMAZ
  • YEKTA ŞİYAR YILDIRIM
  • OZAN YILMAZ
  • TAHSİN MURAT ERGUN
  • İMRAN LASTİK
  • YUSUF YILMAZ
  • SAKİ YAĞARCIK
  • KUTBEDDİN YEŞİLIŞIK
  • YASİN ÖZDEMİR
  • CEMALETTİN TONĞA
  • İSMAİL FENER
  • YASİN CANYURT
  • GÖKHAN EROĞLU
  • AYTAÇ DEMİR
  • İBRAHİM GÖÇMEN
  • NUH BAHADIR SOYLU
  • MEVLÜT ŞAHİN
  • MAHMUT SAMİ KAYMAK
  • ÖMER FARUK SAATÇİ
  • ENGİN AKDAL
  • MUSTAFA YÜCEL
  • EDA BENGÜ OBUT
  • NACİYE ŞEREMET
  • SEZER ŞEREMET
  • MUSTAFA ÖZŞEREMET
  • MUSTAFA YASİN YAY
  • FURKAN FIRAT
  • İLHAMİ ÖZEN
  • SERGEN BOYRAZ
  • SEZAİ SARIYILDIZ
  • HALİL AKDAĞ
  • YAŞAR ÇINAR
  • HAMDİ ÇAKAR
  • EKREM ERTUĞRUL
  • MİHRAÇ DEGER
  • GÖKHAN ÜMÜTLİ
  • SELAHATTİN YÜKSEL

TÜRKİYE HABERLERİ

YTP Belediye Başkan Adayları 2024 - YTP (Yeni Türkiye Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

YTP İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • SALİM TULUK: Afyonkarahisar MERKEZ
  • ALPARSLAN ÖZEL: Ankara AKYURT
  • SADET POLAT: Ankara ALTINDAĞ
  • TAYLAN TEZCAN: Ankara AYAŞ
  • EREN OCAK: Ankara BALA
  • CAVİT ERKEN: Ankara ÇAMLIDERE
  • ZAFER DEMİRAY: Ankara ÇANKAYA
  • EMİNE YURDUSEVER: Ankara ÇUBUK
  • AYHAN TAŞÇI: Ankara ELMADAĞ
  • FİKRET TURAN: Ankara ETİMESGUT
  • AZİZ ER: Ankara GÖLBAŞI
  • HAKKI KOCA: Ankara GÜDÜL
  • CANER GÜNEŞ: Ankara KAHRAMANKAZAN
  • EBRU ÖZKAN: Ankara KEÇİÖREN
  • DOĞUCAN HANÇER: Ankara KIZILCAHAMAM
  • ŞÖHRET NİL ŞENGÖNÜL: Ankara MAMAK
  • TOLUNAY TEZCAN: Ankara POLATLI
  • MERAL ÇELİK: Ankara PURSAKLAR
  • DURAK YILDIRIM: Ankara SİNCAN
  • HADİYE KEMEÇ: Ankara YENİMAHALLE
  • İBRAHİM KIR: Antalya MANAVGAT
  • HÜSNİYE ŞEBNEM GÖKALP: Aydın DİDİM
  • NURAY KARAKAYA: Balıkesir AYVALIK
  • HASAN KALAYCI: Bartın MERKEZ
  • ABDÜLMELİK ÖZDEMİR: Batman MERKEZ
  • ZİVER OĞUZ: Batman HASANKEYF
  • REMZİ GÜÇLÜ: Bingöl MERKEZ
  • AYTEN DOĞAN: Çorum MERKEZ
  • YUNUS KARAÇAM: Denizli ACIPAYAM
  • AHMET KIRLI: Denizli BEKİLLİ
  • MEHMET İBA: Denizli ÇİVRİL
  • ÜMMÜ GÜLSÜM MAKEL: Denizli GÜNEY
  • ÖZGÜR BOZDAĞ: Denizli HONAZ
  • ŞUAYIP KAYA: Denizli KALE
  • POLAT YEŞİL: Denizli MERKEZEFENDİ
  • ESENGÜL ÜNAL: Denizli PAMUKKALE
  • TANER SARIKAYA: Denizli SERİNHİSAR
  • GÖKHAN ULUATA: Denizli TAVAS
  • SERKAN KIZILTEPE: Diyarbakır YENİŞEHİR
  • TUNCAY AYDIN: Düzce AKÇAKOCA
  • MEHMET AKDOĞAN: Düzce MERKEZ
  • YASİN DOĞAN: Elazığ MERKEZ
  • RAMAZAN AYTEKİN: Isparta MERKEZ
  • KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU: İstanbul BEŞİKTAŞ
  • ERCAN ÖZTEKİN: İstanbul EYÜPSULTAN
  • KEMAL MERTCAN ERKOCA: İstanbul KARTAL
  • ÖZGE BİLGİN: İstanbul MALTEPE
  • BERK OLÇUM BİLGİN: İstanbul PENDİK
  • LÜTVİ AKBAŞ: İstanbul SULTANBEYLİ
  • HAMİT ZENGİN: İstanbul TUZLA
  • HALİL İBRAHİM ULUSOY: Kırşehir MERKEZ
  • AHMET KORKMAZ: Kocaeli ÇAYIROVA
  • YEKTA ŞİYAR YILDIRIM: Kocaeli DERİNCE
  • OZAN YILMAZ: Kocaeli DİLOVASI
  • TAHSİN MURAT ERGUN: Kocaeli GEBZE
  • İMRAN LASTİK: Konya AKŞEHİR
  • KUTBEDDİN YEŞİLIŞIK: Manisa ALAŞEHİR
  • YASİN CANYURT: Muğla FETHİYE
  • GÖKHAN EROĞLU: Nevşehir AVANOS
  • AYTAÇ DEMİR: Niğde ALTUNHİSAR
  • İBRAHİM GÖÇMEN: Niğde BOR
  • NUH BAHADIR SOYLU: Niğde ÇAMARDI
  • MEVLÜT ŞAHİN: Niğde ÇİFTLİK
  • MAHMUT SAMİ KAYMAK: Niğde MERKEZ
  • ÖMER FARUK SAATÇİ: Niğde ULUKIŞLA
  • MUSTAFA YÜCEL: Osmaniye DÜZİÇİ
  • EDA BENGÜ OBUT: Osmaniye MERKEZ
  • NACİYE ŞEREMET: Rize ARDEŞEN
  • SEZER ŞEREMET: Rize PAZAR
  • MUSTAFA ÖZŞEREMET: Rize MERKEZ
  • İLHAMİ ÖZEN: Sivas MERKEZ
  • SERGEN BOYRAZ: Sivas YILDIZELİ
  • SEZAİ SARIYILDIZ: Sivas ZARA
  • YAŞAR ÇINAR: Tokat MERKEZ
  • HAMDİ ÇAKAR: Tunceli MERKEZ
  • EKREM ERTUĞRUL: Uşak MERKEZ
  • GÖKHAN ÜMÜTLİ: Yozgat SORGUN
  • SELAHATTİN YÜKSEL: Yozgat MERKEZ
YTP Belediye Başkan Adayları 2024 - YTP (Yeni Türkiye Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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