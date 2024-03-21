YTP Belediye Başkan Adayları 2024 - YTP (Yeni Türkiye Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi
YTP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il YTP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için YTP belediye başkan adayları listesi...
İL İL YTP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- EYYUP KEBUDE
- SALİM TULUK
- SERKAN ÜNVER
- ALPARSLAN ÖZEL
- SADET POLAT
- TAYLAN TEZCAN
- EREN OCAK
- CAVİT ERKEN
- ZAFER DEMİRAY
- EMİNE YURDUSEVER
- AYHAN TAŞÇI
- FİKRET TURAN
- AZİZ ER
- HAKKI KOCA
- CANER GÜNEŞ
- EBRU ÖZKAN
- DOĞUCAN HANÇER
- ŞÖHRET NİL ŞENGÖNÜL
- TOLUNAY TEZCAN
- MERAL ÇELİK
- DURAK YILDIRIM
- HADİYE KEMEÇ
- İBRAHİM KIR
- HÜSNİYE ŞEBNEM GÖKALP
- NURAY KARAKAYA
- HASAN KALAYCI
- ABDÜLMELİK ÖZDEMİR
- ZİVER OĞUZ
- REMZİ GÜÇLÜ
- SEDAT MUĞURTAY
- AYTEN DOĞAN
- SERKAN ERBEĞİ
- YUNUS KARAÇAM
- AHMET KIRLI
- MEHMET İBA
- ÜMMÜ GÜLSÜM MAKEL
- ÖZGÜR BOZDAĞ
- ŞUAYIP KAYA
- POLAT YEŞİL
- ESENGÜL ÜNAL
- TANER SARIKAYA
- GÖKHAN ULUATA
- UMUT ANAR
- SERKAN KIZILTEPE
- TUNCAY AYDIN
- MEHMET AKDOĞAN
- YASİN DOĞAN
- FERİT BOZDEMİR
- ENES AKTÜRK
- SALİH SEZGİN
- MESUT SAZ
- RAMAZAN AYTEKİN
- BURHANETTİN AKTÜRK
- KAMİL MURAT ŞEKEROĞLU
- ERCAN ÖZTEKİN
- KEMAL MERTCAN ERKOCA
- ÖZGE BİLGİN
- BERK OLÇUM BİLGİN
- LÜTVİ AKBAŞ
- HAMİT ZENGİN
- HAVA ÇİÇEK
- FERDİ KARABACAK
- HALİL İBRAHİM ULUSOY
- ORHAN KAÇDI
- AHMET KORKMAZ
- YEKTA ŞİYAR YILDIRIM
- OZAN YILMAZ
- TAHSİN MURAT ERGUN
- İMRAN LASTİK
- YUSUF YILMAZ
- SAKİ YAĞARCIK
- KUTBEDDİN YEŞİLIŞIK
- YASİN ÖZDEMİR
- CEMALETTİN TONĞA
- İSMAİL FENER
- YASİN CANYURT
- GÖKHAN EROĞLU
- AYTAÇ DEMİR
- İBRAHİM GÖÇMEN
- NUH BAHADIR SOYLU
- MEVLÜT ŞAHİN
- MAHMUT SAMİ KAYMAK
- ÖMER FARUK SAATÇİ
- ENGİN AKDAL
- MUSTAFA YÜCEL
- EDA BENGÜ OBUT
- NACİYE ŞEREMET
- SEZER ŞEREMET
- MUSTAFA ÖZŞEREMET
- MUSTAFA YASİN YAY
- FURKAN FIRAT
- İLHAMİ ÖZEN
- SERGEN BOYRAZ
- SEZAİ SARIYILDIZ
- HALİL AKDAĞ
- YAŞAR ÇINAR
- HAMDİ ÇAKAR
- EKREM ERTUĞRUL
- MİHRAÇ DEGER
- GÖKHAN ÜMÜTLİ
- SELAHATTİN YÜKSEL