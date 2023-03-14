Yüksek Hızlı Tren (YHY) inşaatında 25 metrelik kuyuya düşen işçi yaralandı

Bilecik'te Yüksek Hızlı Tren inşaatında yaklaşık 25 metrelik köprü kuyusuna düşen işçi yaralandı.

Yüksek Hızlı Tren (YHY) inşaatında 25 metrelik kuyuya düşen işçi yaralandı - 1

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapımı devam eden Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı'nda meydana gelen kazada, şantiyede işçi olarak çalışan Yunus Siger (22), sabah saatlerinde bir anlık dikkatsizliği sonucu yaklaşık 25 metrelik köprü kuyusuna düştü.

Yüksek Hızlı Tren (YHY) inşaatında 25 metrelik kuyuya düşen işçi yaralandı - 2

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, çalışmanın sonucu şahsı düştüğü kuyudan çıkardı.

Yüksek Hızlı Tren (YHY) inşaatında 25 metrelik kuyuya düşen işçi yaralandı - 3

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksek Hızlı Tren (YHY) inşaatında 25 metrelik kuyuya düşen işçi yaralandı - 4

Siger'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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