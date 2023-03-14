Yüksek Hızlı Tren (YHY) inşaatında 25 metrelik kuyuya düşen işçi yaralandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yapımı devam eden Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir Hızlı Tren Hattı'nda meydana gelen kazada, şantiyede işçi olarak çalışan Yunus Siger (22), sabah saatlerinde bir anlık dikkatsizliği sonucu yaklaşık 25 metrelik köprü kuyusuna düştü.